盤前財經大事搶先讀2021年03月31日

今日操盤前瞻

新股掛牌：展碁國際

股東會：凌泰、萊鎂醫

除權息：神基、世鎧、青鋼、豐達科、豪展等

瞄準英特爾！ARM 十年重大更新「Armv9 」問世

週二 (30 日) 晶片設計公司 ARM 推出新一代指令架構「Armv9」，這是 ARM 近十年來最大的技術革新。ARM 稱，Armv9 架構將在安全性和人工智慧方面與英特爾相抗衡。閱讀全文...

拜登基建方案即將公布細節 美債先遭拋售全線下挫

交易員原本期望美債在第一季回到穩定，然後進入史上波動性較低的 4 月，但事與願違，周二 (30 日) 美債又出現一波拋售潮。10 年期公債殖利率周二一度突破 1.77%，是 2020 年 1 月之後，首度來到此一水準。閱讀全文...

鴻海去年 EPS 7.34 元 看電動車商機將提前起飛 毛利率 10% 更近

鴻海 (2317-TW) 昨 (30) 日公告去年財報及股利政策，去年每股純益 7.34 元，寫 20 年新低，公司決議每股擬配發 4 元現金股利，若以昨日收盤價 129.5 元計算，現金殖利率約 3.1%。閱讀全文...

台積電 3 奈米製程本月已試產小量交貨 量產時程可望提前

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於 4 月 15 日召開法說會，公布財報並釋出最新展望，先進製程進度也將是市場焦點；供應鏈傳出，台積電 3 奈米製程已提前於 3 月開始風險性試產，並小量交貨，進度優於原先預期，意即 3 奈米量產時程可望較原先預計的 2022 年下半年提前。閱讀全文...

廣達去年三率三升 EPS 6.57 元攀峰 擬配 5.2 元現金股利

代工大廠廣達 (2382-TW) 昨 (30) 日公布去年財報，在遠距商機帶動下，筆電、伺服器需求暢旺，稅後純益 253.28 億元，年增 58.9%，三率三升，每股純益 6.57 元，今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 5.2 元現金股利，配發率 79%，以今收盤價 99 元計算，殖利率 5.25%。閱讀全文...

英業達去年 EPS 2.1 元創 13 年新高 擬配 1.85 元股利

代工廠英業達 (2356-TW) 昨 (30) 日召開法說，公布去年財報，在遠距商機帶動下，去年營收創下歷史新高，加上去年第 1 季認列處分上海浦東舊廠利益，累計去年稅後純益達 75.48 億元、年增 37%，創下歷史新高，每股純益 2.1 元，則創近 13 年新高。閱讀全文...

偉詮電 Q2 起全產品線漲價最高達 2 成 客戶訂單下到年底

隨著 8 吋晶圓代工價格續揚，偉詮電 (2436-TW) 證實，為反映成本增加，全產品線包括電源管理晶片 (PMIC)、微控制器 (MCU) 將自 4 月 1 日起全面漲價，漲幅約 10-20%，客戶也買單，訂單能見度直達年底。閱讀全文...