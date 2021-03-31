星展攜手緯創簽署10億元永續連結貸款

星展銀行宣布與全球資訊產品供應商緯創資通 (3231-TW)，簽署為期 2 年期、新台幣 10 億元的「永續連結貸款」，是繼 2019 年與友達(2409-TW) 簽署首件永續指數連結貸款之後，國內又一標竿企業與星展簽署永續連結貸款的指標性案件，為推動台灣永續發展再添動能，也期許帶動更多企業加入永續行列。

星展銀行近年所推出的永續連結貸款商品 (Sustainability-Linked Loan)，以銀行主動讓利的模式，鼓勵企業客戶重視永續發展，本次與緯創資通簽署的永續連結貸款內容，將以檢核企業目標年度的企業永續報告書為基礎，待企業達成雙方相關訂定之環保門檻後，次月起即可適用較優惠利率。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，兼顧商業利益與永續發展已是全球趨勢，對企業而言，在追求營運成長的同時，仍需兼顧環境、社會和公司治理 (ESG) 面向，為協助更多企業將永續納入企業整體業務發展策略中，已調高針對永續金融相關業務設定目標，其規模超過新台幣 1 兆元。

星展銀行 (台灣) 企業及機構銀行負責人羅綸有表示，「永續連結貸款」核心精神，是透過銀行提供資金優惠，增加企業客戶驅動力，達成共生共好的願景。

星展集團的「永續連結貸款」透過公正第三方機構所發布的永續表現評比作為基準，定期評估申貸企業在經濟發展、環境保護、社會影響等面向的績效表現。當企業在這些相關指標中達到一定的成長幅度，銀行可主動調降貸款利率，企業達成永續價值，還可享受更靈活的金融優惠。