慧洋-KY全年換租約漲3成 法人估全年有望賺半個股本

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 日前公布前 2 月每股純益 0.5 元，超越去年全年獲利，公司看好今年營運持續走高，全年船隊換約租金可望漲 30%，法人估，慧洋第一季每股純益將上看 1 元，全年有望賺半個股本。

慧洋目前船隊共 137 艘船舶，其中，中小型散裝船高達 130 艘，慧洋指出，隨著各國重啟經濟活動，帶動大宗物資運輸需求持續攀升，加上近年中小型船舶新造船訂單明顯減少，近期中小型船舶供不應求，日租金均價已衝上 2 萬美元以上，目前中小型散裝船運價已是成本價 2.5 倍以上。

慧洋強調，近來換約已可見租家簽長約意願提升，看好今年市況，估全年換約租金漲幅將達 30%。

可觀察到，Handy 船型最新日租金已來到約在 2.2-2.3 萬美元、Supramax 約 2.4-2.5 萬美元，Panamax 約 2.7-2.8 萬美元，比起年初的 0.92-1.25 萬美元已翻倍，法人指出，慧洋前 2 月順利虧轉盈，營業利益率自去年的 15% 回升到 22-23%，預料 3 月在中小型船舶運價暴漲的激勵下，單月營收和獲利有望逼近前 2 月總額，使單季每股純益有望上看 1 元。

慧洋今年預計交船 7 艘，平均毛利率 51%，優於去年新船平均毛利率 38-39%，且今年預計換約 57 艘，預計換約價格上漲 32%，法人估有望帶動營收成長達 10%。

隨著今年散裝產業結構持續優化，尤其中小型船舶結構更佳，法人預期，慧洋受惠今年產業趨勢，有望挑戰 2010 年上市後的獲利高點，全年有望賺半個股本。