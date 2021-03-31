有漏洞！美國FCC呼籲加強限制華為和中興通訊設備

週三 (31 日)《路透社》報導，美國聯邦通訊委員會(FCC) 委員 Brendan Carr 呼籲美國政府採取新政策，確保禁止華為和中興通訊設備進入美國電信網路，並確保絕無強迫勞動生產的電子設備進入美國。

根據《路透社》報導指出，美國 FCC 去年通過一項規定，要求美國電信商移除、更換，利用 83 億美元政府基金所購買的華為及中興通訊設備。但這項條文並未限制電信商使用自家資金採購這兩家中企的電信設備。

(圖片: AFP)

Brendan Carr 提出的呼籲就是要美國政府堵住這個「明顯的漏洞」。他提到，沒有道理放行電信商只要不涉及國家經費，就可以買進完全相同的設備並用在美國市場。

FCC 上個月根據 2019 年目的在保護美國通信網路的一項法律，認定五家中國公司對美國國家安全造成威脅。這些公司包括華為，中興通訊，海能達通信，杭州海康威視和大華股份。

FCC 代理主席 Jessica Rosenworcel 指出，該名單提供有意義的指導，確保下一代在全美範圍內建立的網路不會重蹈覆轍，美國電信商不得使用可能對美國國家安全或美國人安全造成威脅的設備或服務。她補充提到 FCC 將不斷更新這份名單。

華為方面也對 FCC 提起訴訟，華為向美國法院提交的一份上訴書中指出，FCC 的命令超出法定權限，違反美國聯邦法律和美國憲法，屬武斷、反復無常和濫用自由裁量權。

