FCC認定華為、中興在內五中企危害美國國安 延續川普政策 

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周五 (12 日) 認定五家中國企業對美國構成國安威脅，延續 2019 年川普時代的政策，分別為華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視、大華科技。

美國在 2019 年把華為等企業列入經濟黑名單，FCC 依法需列出「對美國國家安全構成不可接受風險」的通訊設備製造商和服務供應商名單。

FCC 代理主席 Jessica Rosenworcel 透過聲明表示，此名單能確保美國在建設新世代網路之際，不會重蹈覆轍，或採用危及國家或人民安全的設備或服務。

FCC 去年已經正式把華為和中興通訊列為通訊網路國安威脅，代表美國企業不得透過政府資金採購兩家公司的設備。五家公司中，華為在今年 2 月向美國第五巡迴上訴法院遞狀提出異議；其餘四家公司未置評。

拜登政府上台後，川普時代對中國政策的走向引人關注。美國商務部周四修訂針對華為出口許可證的規定，限制供應商把半導體、天線、電池等零組件出貨給華為，讓不同時期取得的許可證規定得以統一，解決業者疑惑。

FCC 去年 12 月訂定規範，要求採用華為和中興設備的營運商拆除和更換設備。為了補貼營運商損失，FCC 也制定了補償計畫，去年 12 月國會同意撥款 19 億美元供補償所用。