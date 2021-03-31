〈新股IPO〉志強-KY今上市前競拍 底價42.61元 4/22掛牌

Adidas、Nike 等運動品牌鞋類供應商志強 - KY(6768-TW) 將於 4 月 22 日掛牌上市，上市前釋股採取競價拍賣，自今 (31) 日起 4 月 6 日止，競拍底價 42.61 元，上市承銷價暫訂 49 元。

志強 - KY 為國際知名運動品牌之鞋類供應商，主要產品為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等，以運動鞋為大宗，在越南及柬埔寨設廠生產，並規劃赴緬甸、印尼的地區新設廠，目前全球市占率約 21%，2020 年受疫情影響，營收年減 22%，總產能利用率僅有 50-60%。

全球隨著運動賽事重啟，志強 - KY 去年 12 月及今年 1 月營收以美元計算已轉為年成長，產能利用率也回升至疫情前水準，法人認為，志強今明年毛利率，可望回到疫情前的水準，估介於 20-21%。

志強 - KY 年產能約 4300 萬雙鞋，主要客戶為 Adidas、Nike，2019 年營收占比為 53% 及 30%，而 PUMA 和 Decathlon 營收占比合計約 15-20%。

志強 - KY 2020 年營收達 135.15 億元，每股純益 2.35 元。