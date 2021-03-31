連假前夕+季底作帳賣壓湧現 台股跌123點收16431點 月線連五紅

美股周二回跌，拖累台股今 (31) 日表現，電子權值股一片黯淡，台積電拉回修正，鴻海獲外資唱多仍不敵賣壓摜殺，傳產權值股台塑化、南亞及金融權值股撐盤無力，僅中小型股逆勢走強，清明連假前夕市場觀望氛圍轉濃，加上季底作帳行情湧現，電子權值股尾盤壓盤作收，指數下挫 123.77 點，終場收在 16431.13 點，成交量約 3328.83 億元，月線連五紅。

電子權值股方面，台積電、鴻海尾盤遭賣單調節，其中，台積電一改連日走揚態勢，今日股價回檔，下跌 1.67%，收在最低點 587 元，失守 5 日線。

鴻海去年第四季營運不如預期，雖然外資續挺調升目標價，但股價仍大跌近半根停板，終場下跌 4.24%，收在 124 元，回測月線有守；聯發科、聯電盤中在平盤震盪，尾盤翻黑作收。

IC 設計族群續獲資金青睞，新唐、佑華、旺玖、合邦、類比科亮燈漲停，凌泰、迅杰、金麗科、尼克森、原相漲幅均超過 5%。

比特幣概念股重回盤面焦點，麗臺、青雲、映泰、撼訊同步強攻漲停，利機也漲逾半根停板。

航運雙雄陽明大漲 6%，長榮漲幅 3.88%，裕民、新興上漲則超過 3%，四維航、中航表現也都不俗。

