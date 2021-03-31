股達人陳重銘： 教孩子理財 才能贏在起跑點

許多父母望子成龍、望女成鳳，讓孩子從小補習、上才藝班，但這種做法真的能讓孩子高人一等嗎？存股達人陳重銘認為，想讓孩子真正贏在起跑點，最好的方式是教他投資理財。

撰文: 龔招建

財經部落客暨作家陳重銘即將出版《養出小小巴菲特 贏在起跑點：陳重銘的親子理財 15 堂課》，這是一本以小學生為目標族群的親子理財書，也是他寫的第 7 本投資理財書。他說，之所以決定寫親子理財書，主要是希望父母能夠買來給孩子看，讓孩子盡早建立投資理財的正確觀念，幫孩子打造一棵搖錢樹。

「我是 3 個小孩的爸爸，加上在高職任教了 23 年，完全可以體會許多家長都希望孩子能夠從小贏在起跑點，也因此花很多錢送小孩上才藝課、補習班，但根據我多年的觀察，這樣做的效益，其實是要打個大問號。」陳重銘強調，父母要讓小孩真正贏在起跑點，最好的方法是幫他建立投資理財的正確概念。

從小學會投資

比補習、上才藝班更實在

父母送小孩上才藝班、補習班，無非是希望孩子的學習及考試成績高人一等，比同儕更多才多藝，將來長大後可找到較好的工作，有較高的收入。然而陳重銘認為，這樣的想法有些一廂情願。「有些孩子就是不太會讀書，怎麼辦？孩子在安親班學才藝，真的有贏在起跑點上面嗎？」

陳重銘表示，投資理財最重要的是建立正確的觀念，並且及早開始行動，這跟一個人的智商高低沒有太大關連，但如果是學才藝、讀書，個別資質的差異其實很大，而且即便是從小成績很好的學生，大部分畢業後也只是幫人打工，何況收入的高低跟成績好壞沒有絕對關係。

陳重銘認為，如果孩子不是讀書的料，也不是那麼有興趣學才藝，父母與其每個月花數千元、甚至上萬元送孩子去補習班、才藝班或安親班，還不如每個月把這些錢以孩子的名義定期定額投資股票原型 ETF（證券交易所掛牌的指數型基金），這等於是幫孩子種一棵搖錢樹，為孩子打開另一扇窗，真正贏在起跑點。

20 世紀最偉大的物理學家愛因斯坦說過，複利的威力比原子彈還厲害。陳重銘指出，若父母在小孩出生時就幫他開戶，每個月定期定額投資 5 千元，以年報酬率 6% 計算，孩子 21 歲時就可以累積到 253 萬元，如果到時候孩子想要出國深造，或者買房子要支付頭期款，就有一筆現成的資金可以動用。

如果孩子不想動用這筆錢，自己開始上班，有了收入後繼續每個月定期定額投資 5 千元，到了 45 歲就可以累積到 1,385 萬元。這筆錢若做為退休基金，拿去買平均股息殖利率 5% 的定存股，1 年股息總收入約有 69 萬元，換算下來，每個月約有 5.8 萬元，用來支付一個人的退休生活費用已經綽綽有餘。

台股每年發放逾兆股息

是金雞母也是搖錢樹

陳重銘強調，投資理財的觀念最好從小建立，但學校幾乎都不教，他這本親子理財新書透過 15 個小故事，教小朋友認識金錢，懂得分辨「資產」與「負債」、「主動收入」與「被動收入」，並了解存錢的重要。但存錢可不是把錢藏在枕頭下或鎖在保險箱，而是用來投資股票原型 ETF，例如台灣 50（0050），透過長期定期定額投資分散風險，同時透過複利加速累積財富，提早達到財富自由。

他也說，台灣股市是金雞母，每年發放現金股利（股息）超過 1 兆元，每個人都要學會參與股市投資，越早開始，複利的效果越好，就算不會讀書、沒有好工作，也能靠好資產來創造被動收入，如果能夠及早幫小孩種搖錢樹，就可以讓他真正贏在起跑點。

配合親子理財新書的出版，陳重銘也特別錄製了一套親子理財線上影音課程，希望幫更多父母及小孩建立正確的投資理財觀念，實體書搭配線上課程的學習，效果會更好，也是最划算的投資。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 4 月號第 163 期