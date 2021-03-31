EMBA 雜誌總編輯方素惠 / 文

在行銷領域，「紫牛」（Purple Cow）可說是最知名的暢銷書之一，有一段時間人人琅琅上口，就算是沒有看過紫牛走路，也一定聽過紫牛。

這一期，我們專訪了該書作者、行銷大師高汀（Seth Godin）。他的書是暢銷書排行榜的常勝軍；他的光頭造型和不同顏色的眼鏡，則成為個人品牌最好的識別標誌。

問他，新冠疫情對於行銷帶來了什麼改變，他指出，因為疫情，今天的消費者可以在家工作，因此改變了長期以來的人類文化。現在，你要吸引顧客購買，必須回答一個問題：「這值得嗎？」

另外，一個又一個興起的平台，例如語音社交平台 Clubhouse，讓很多行銷人焦慮。高汀強調，如果你要服務的人正在使用不同的通路和媒介，也許你值得去那個通路；但如果你只是擔心落後而追逐，則大可不必。「清楚地說故事，並且讓整個組織的表現連貫一致，比追逐新東西更重要。」他強調。

要讓整個組織的表現連貫一致，就涉及跨部門合作。很多人都有這樣的經驗：參與跨部門專案，過程中卻挫折不斷，遲遲無法進展。 一＋一不但沒有大於二，還變成了負數，影響顧客體驗和團隊士氣。

學者指出，團隊協作不良，常常是好幾種不同因素的影響。關鍵的障礙不同，需要開的處方也不一樣。

舉例來說，有的團隊是屬於軸輻式（hub and spoke）網絡，也就是說，以領導人為核心，所有的工作協調都需要經過領導人，各節點之間鮮少往來。針對這種情況，解方是和關鍵成員對話，釐清他們擔心的風險，鼓勵他們負起當責。

另一種障礙是，團隊因為各自立場和利益的考慮，而缺乏向心力。解決這類障礙，重點則是讓團隊一起重新定義任務和目標，達成真正的共識。

一家跨國公司的做法是，在瓶子裡裝有便利貼，寫著團隊獲得的小勝利。每週一，團隊成員輪流抽出便利貼，讀出上面的成就。便利貼上沒有說明是哪位成員的功勞，主要是為了強調，團隊的成就來自大家共同的努力。

關於如何打破現狀，暢銷書作者林斯壯（Martin Lindstrom）指出，因為組織的綑綁，讓很多公司的運作脫離了「常識」，以致很多不合理的事情存在。公司必須找出這些脫離常識的事情，以同理心設法改善。

另一位顧問大平信孝則強調，很多人因為不安，而遲遲不做決策和採取行動。他提出暫時性決策和暫時性行動的做法，幫助大家克服心理障礙，點燃計畫進展。

出處：EMBA 雜誌 416 期「跨越團隊合作的 6 大阻礙」