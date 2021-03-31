〈富邦金法說〉三利多助攻營運樂觀 日盛金今年底併購後消滅

富邦金 (2881-TW) 去 (2020) 年獲利破紀錄，展望今年，富邦金認為，擁有三大利多內外助攻，樂觀看待今年營運表現。而併購日盛金 (5820-TW) 部分，預計年底前可完成兩家金控合併，日盛金也將消滅，子公司的完整合併則預計明年底完成。

富邦金今天舉行線上法說會，公司認為，受惠三大利多內外助攻，第一，看好台灣及全球經濟發展：疫情對全球經濟衝擊減緩，國際性需求有望明顯復甦，加上科技業持續擴大在台產能，出口維持樂觀表現，今年台灣經濟成長挑戰 4% 以上，金融業可望受惠就業市場穩定、股市活絡，民間消費意願回升出現業務成長。

第二，利率走揚對人壽及銀行經常性收益轉好：未來景氣回溫與其帶來的通膨預期，為推升利率走高的潛在因素，對人壽投資經常性收益率及銀行利差均將有利於提升。富邦人壽現金及約當部位目前達高點，將可伺機配置以提升收益。同時，美元走勢趨穩下，避險成本可望進一步下降。對銀行而言，兩岸三地銀行網絡均可受惠國際利率上揚走勢，同時執行資產配置調整。

其中，人壽部分，除了台灣富邦人壽穩定成長，韓國的富邦現代人壽自 2018 年成為富邦人壽子公司後，獲利及規模逐年提升，退休金規模位居韓國壽險市場第二大，為支應業務發展及強化財務結構，已規劃今年第 3 季將完成 119 億元增資案，增資後富邦人壽持股將由 62% 提升至 77%。

銀行部分，北富銀總經理程耀輝則預估，北富銀今年全年放款成長率預估能達到 10%，去年存放利差 1.32%、淨利差 (NIM) 1.08%，今年希望基本持平。利息淨收入去年成長 9%，但手續費淨收益 - 3%，以今年首季改善來看，估全年可維持個位數成長，手續費方面還需努力，希望維持低個位數成長。去年第 4 季信用卡簽帳手續費收入較第 3 季成長 22%，新卡近 90 萬張帶進逾 40 萬新客戶，動能與趨勢相當正面。

第三，收購日盛金：創國內首樁「金金併」的里程碑，也是首家適用金管會「非合意併購」可以資本計提優惠的金控業者，有助金控子公司市場地位大躍進，同時將開展金控獲利新動能。

由於富邦金預定收購 100% 日盛金控股份，對於手上還有持股未應賣的股東，總經理韓蔚廷表示，後續依照法令規定，將以原定的收購價每股 13 元，再依照日盛金已宣布股利發放，進行「權息」調整，並以調整後新的對價向股東進行收購。

韓蔚廷表示，富邦金控合併日盛金控已經在昨天完成交割，可以開始認列日盛金獲利；目前希望實際查核 (DD) 日盛金控盡快展開，預期今年年底可以完成兩家金控合併，至於金控旗下子公司，因為涉及到員工和系統，需要審慎規畫，預計要到明年底才會完成合併。

韓蔚廷進一步說明，日盛金控最快年底消滅，而富邦金旗下子公司將以北富銀、日盛銀、富邦證、日盛證同時存在，直至明年底子公司完成合併後，日盛體系才完全消滅。

以中長期目標而言，韓蔚廷表示，目前整體金控下面，人壽保費市占率 17%、產險市占率 24%，銀行存款市占率 5%，證券經紀市占率約 7%，可以看出銀行、市占率低很多，併購日盛金之後，富邦金的證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將顯著提升，可均衡金控多元業務發展與收益來源，希望併購日盛金之後，銀行和證券中長期市占率可以達到 10% 為目標。

韓蔚廷強調，併購日盛金的綜效，可分為「資本效率、成本優化、營收面的提升」，證券業務方面，富邦證券經紀業務將大幅躍進，可深化財富管理業務之經營；北富銀分行數將躍居民營銀行第一大，有助於均衡區域發展，擴大客群可望帶動證券經紀、融資、複委託業務，銀行中小企業及財管業務獲利成長，進而開展獲利新動能。

至於員工安置部分，韓蔚廷表示，富邦金一定會依勞基法，妥善處理員工權利，也會建置適當多元的員工溝通管道，順利交接整合業務，以提高客戶服務。富邦金是國內少數過去 20 年中，經歷大大小小整併的金控，併購都很平順，沒有發生勞資糾紛，目前公司內許多員工、包括高階主管在內，有很多來自不同整合階段加入的同仁，富邦金一定會保障日盛金員工工作權益。