中國信託增持泰國LHFG金融集團股權至46.6% 成最大股東

中信金 (2891-TW) 及旗下中國信託銀行今 (31) 日召開董事會，決議通過中國信託銀行以 42 億元泰銖 (折合新臺幣約 39 億元)，收購泰國 LHFG 金融集團 23.3 億股，交易後中國信託銀行將持有 LHFG 金融集團 46.6% 股權，成為 LHFG 金融集團第一大股東，交易案待雙方完成簽署合約，並取得相關主管機關核准後完成交割。

中信金在 2016 年決議由中信銀以 166 億泰銖（約 151 億台幣），以私募方式參股投資泰國 LHFG 金融集團 35.6% 股權，該案於 2017 年取得台灣主管機關及泰國央行核准，並於 2017 年 7 月完成交割；為進一步深化海外布局，中信金今天決議進一步增持 LHFG 金融集團股權至 46.6%。

中信金控財務長邱雅玲表示，深化海外布局一向是中國信託重要的策略方針，泰國位處東協中心，具優越的地理位置，為中國大陸與東南亞區域整合關鍵，也是東協十國中的重要樞紐，在區域經濟中扮演重要角色。

中國信託觀察，近年來台商積極布局泰國，陸企、日商也擴大對泰國投資，泰國央行近年持續鬆綁金融法規限制，大力推動金融業數位轉型，給予積極推動數位轉型與創新的中小型銀行成功契機，看準此商機，因此決定加碼投資 LHFG 金融集團股權。

邱雅玲進一步指出，LHFG 金融集團以金融業務為主，旗下涵蓋商業銀行 LH Bank、證券公司及基金管理公司等子公司。LHFG 金融集團以 LH Bank 為主要核心業務，於泰國境內共有 108 家分行，經營穩健且獲利能力佳，為市場資產排名第 13 大的商業銀行。

中國信託銀行 2017 年 7 月加入 LHFG 金融集團後持續耕耘泰國市場，提供台商及外資企業優質的金融產品與服務；此次交易前，中國信託銀行和另一大股東 Land and Houses 集團均持股 LHFG 金融集團 35.6%，其餘個人股東 11%。但在今天決議增持持股後，LHFG 金融集團股權結構將洗牌，變為中國信託銀行 46.6%，躍升為第一大股東，而 Land and Houses 集團維持 35.6%。

邱雅玲表示，本交易案完成後，可望與 LHFG 金融集團另一大股東泰國 Land and Houses 集團更緊密合作，共創雙贏。

邱雅玲表示，未來，中國信託銀行仍將積極連結海外據點及平台資源，協助泰國當地台商及外資企業走向全球。另一方面，中國信託亦持續串聯大中華區、東北亞及東南亞市場，以完整的海外策略，推動中國信託銀行朝向頂尖亞洲區域型銀行的目標邁進。

