〈美股熱門股〉 應材、科林齊揚 鋰電池新創QS獲福斯投資大漲14%

應材、科林獲投行青睞，勁揚至少 4%

投資機構 Bernstein 看漲應材和科林研發，應材 (AMAT-US) 周三（31 日）股價大漲 5.23% 至每股 133.39 美元，科林研發 (LRCX-US) 勁揚 4%，每股收 595.46 美元。

投行 Bernstein 認為，從長期來看兩家半導體設備廠具極為優越的結構優勢，半導體市場潛在的成長趨勢繼續，而半導體設備廠成長還會更上一層樓。Bernstein 給予兩檔股票「優於大盤」的評等，目標價分別為 160 美元與 700 美元。

美光 Q2 財報亮眼，盤後股價漲近 4%

美光 (MU-US) 周三公布第二季財報和第三季財測皆優於華爾街預期，激勵盤後股價漲近 4%。美光第二季營收增加 30% 至 62.4 億美元，每股盈餘為 0.98 美元，預估第三季營收 71 億美元，每股盈餘為 1.62 美元。

QuantumScape 獲福斯汽車投資，盤後大漲 14%

固態鋰電池公司 QuantumScape(QS-US) 周三宣布獲得福斯汽車 1 億美元投資後，盤後股價大漲逾 14%。該股稍早收盤上漲 1.54% 至每股 44.75 美元。

目前福斯汽車已在德國的實驗室展開 QuantumScape 的固態鋰電池測試。

Moderna 新冠疫苗有效，收盤大漲逾 10%

美國疾病管制預防中心 (CDC) 宣布 Moderna(MRNA-US) 的新冠疫苗（mRNA-1273）能有效預防新冠病毒感染，Moderna 應聲上漲 10.52%，以每股 130.95 美元作收。

CDC 公布完成疫苗接種醫護人員的臨床試驗報告，結果顯示，不論有無症狀，施打單劑 Moderna 或輝瑞 (Pfizer) 疫苗防護感染的有效率達 80%，完成兩劑注射的兩周過後，防護感染有效率提升至 90%。