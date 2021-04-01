 1

〈美股盤後〉拜登逾2兆美元基建藍圖浮現 費半漲逾2.6%

鉅亨網編譯羅昀玫
拜登逾2兆美元基建藍圖浮現 費半漲逾2.6%。(圖片：AFP)
拜登逾2兆美元基建藍圖浮現 費半漲逾2.6%。(圖片：AFP)
Tag
美股盤後道瓊標普那指費半新冠病毒疫情能源科技金融基礎建設基建計畫白宮企業稅公司稅經濟蘋果特斯拉台積電ADRADP

週三 (31 日) 美國總統拜登公布基礎建設計劃藍圖，科技股領軍衝高，特斯拉暴漲，應材、台積電 ADR 勁揚，能源、金融股利多出盡。四大指數僅道瓊指數收黑，標普指數週三創盤中新高後小幅收紅 0.36%，費半指數收紅逾 2.6%。

道瓊和標普在 3 月份分別上漲 6.6% 和 4.3%，創自去年 11 月以來的最佳月份，科技股為主的那指相對弱勢，月漲 0.4%。

拜登推出的 1.9 兆美元紓困案實施後，白宮週三發布美國就業計劃 (The American Jobs Plan)，宣布一項超過 2 兆美元的基礎建設計劃，並計畫 15 年內透過稅款全額支付，包括規劃將企業稅率率從原先的 21% 提高至 28%。

拜登週三在匹茲堡發表演說時表示，這是創建世界上最強大、最有彈性、最具創新性的經濟願景，並在此過程中創造了數百萬個高薪工作。

美財長葉倫表示，去年由疫情引爆的市場動盪，暴露美國經濟的薄弱環節，此問題需要由美國金融監管機構予以解決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.28 億例，死亡數突破 280 萬例，美國累計確診超過 3044 萬例，累計死亡數超過 55 萬。

週三 (31 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 85.41 點，或 0.26%，收 32,981.55 點。
  • 標普 500 指數上漲 14.34 點，或 0.36%，收 3,972.89 點。
  • 那斯達克指數上漲 201.48 點，或 1.54%，收 13,246.87 點。
  • 費城半導體指數上漲 80.40 點，或 2.64%，收 3,124.94 點。
A
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技、非必需消費品、公用事業領漲，能源、金融和材料領跌。(圖片：finviz)。

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88%；臉書 (FB-US) 上漲 2.27%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.27%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.69%。

道瓊成分股多收黑。旅行家 (TRV-US) 下跌 2.36%；高盛 (GS-US) 下跌 1.51%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.46%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.13%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.62%。

費半成分股氣勢如虹。應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.93%；AMD (AMD-US) 上漲 3.29%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.36%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.70%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.91%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.86%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.16%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.051%。

個股消息

拜登計劃在電動汽車上投資 1,740 億美元，刺激電動汽車的發展和普及使用，帶動電動汽車類股普漲。特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 5.08% 至每股 667.93 美元。蔚來 (NIO-US) 上漲 3.81%。小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 7.95%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88% 至每股 122.15 美元。瑞銀分析師將蘋果升至「買入」評級，並給出了 142 美元的目標價。此外，蘋果傳出即將於未來幾個月內發布推出的混合現實頭戴式耳機。

泛林集團 (LRCX-US) 股價上漲 4% 至每股 595.46 美元，應材 (AMAT-US) 上漲 5.23% 至每股 133.39 美元。投行 Bernstein 看漲這兩家公司，認為從長期來看，半導體資本設備可能具有極其優越的結構優勢。

微軟贏得美軍 12 萬套擴增實境 (AR) 頭戴設備 HoloLens 的合約，這筆交易在十年內可能價值高達 218.8 億美元。微軟 (MSFT-US) 上漲 1.69%，供應商 Intevac (IVAC-US) 亦暴漲，數度融斷後收紅 31.68%。

美國紐約州長古莫簽署地方性立法文件，紐約州將成為美國第 15 個允許娛樂用大麻的州，及全美第二大合法大麻市場，此消息推動週三大麻股普漲。Tilray (TLRY-US) 3.13%、 Canopy Growth (CGC-US) 0.85%、Aurora (ACB-US) 上漲 2.87%。

經濟數據

  • 美國 3 月 ADP 新增就業報 51.7 萬人，預期 50 萬人，前值自 11.7 萬人上調至 17.6 萬人
  • 美國 3 月芝加哥 PMI 報 66.3，預期 60.0，前值 59.5

華爾街分析

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper  表示，所有討論新刺激計畫都帶有更高稅收的代價，這是一顆難以下嚥的藥丸，因為經濟仍在很大程度上保持平穩，仍在很大程度上處於復甦模式。

Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示，包含基建在內的這些計畫，將在國會經歷一段曲折的旅程，一旦所有政治角力結束，前景看起來可能會相當不同。如果投資者適當權衡風險，短期內應該不會對市場造成太大影響。

相關個股

蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFT旅行家集團US-TRV高盛US-GS摩根大通US-JPM美國運通US-AXPWalgreenUS-WBA應用材料US-AMAT美光US-MU超微半導體US-AMD英特爾US-INTC輝達US-NVDA高通US-QCOM台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHT特斯拉US-TSLA蔚來汽車US-NIO小鵬汽車US-XPEV科林研發US-LRCXIntevac, Inc.US-IVACTilray Inc - Class 2US-TLRY冠軍成長US-CGC極光大麻US-ACB

相關新聞