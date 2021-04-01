〈美股盤後〉拜登逾2兆美元基建藍圖浮現 費半漲逾2.6%

週三 (31 日) 美國總統拜登公布基礎建設計劃藍圖，科技股領軍衝高，特斯拉暴漲，應材、台積電 ADR 勁揚，能源、金融股利多出盡。四大指數僅道瓊指數收黑，標普指數週三創盤中新高後小幅收紅 0.36%，費半指數收紅逾 2.6%。

道瓊和標普在 3 月份分別上漲 6.6% 和 4.3%，創自去年 11 月以來的最佳月份，科技股為主的那指相對弱勢，月漲 0.4%。

拜登推出的 1.9 兆美元紓困案實施後，白宮週三發布美國就業計劃 (The American Jobs Plan)，宣布一項超過 2 兆美元的基礎建設計劃，並計畫 15 年內透過稅款全額支付，包括規劃將企業稅率率從原先的 21% 提高至 28%。

拜登週三在匹茲堡發表演說時表示，這是創建世界上最強大、最有彈性、最具創新性的經濟願景，並在此過程中創造了數百萬個高薪工作。

美財長葉倫表示，去年由疫情引爆的市場動盪，暴露美國經濟的薄弱環節，此問題需要由美國金融監管機構予以解決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.28 億例，死亡數突破 280 萬例，美國累計確診超過 3044 萬例，累計死亡數超過 55 萬。

週三 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 85.41 點，或 0.26%，收 32,981.55 點。

標普 500 指數上漲 14.34 點，或 0.36%，收 3,972.89 點。

那斯達克指數上漲 201.48 點，或 1.54%，收 13,246.87 點。

費城半導體指數上漲 80.40 點，或 2.64%，收 3,124.94 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技、非必需消費品、公用事業領漲，能源、金融和材料領跌。(圖片：finviz)。

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88%；臉書 (FB-US) 上漲 2.27%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.27%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.69%。

道瓊成分股多收黑。旅行家 (TRV-US) 下跌 2.36%；高盛 (GS-US) 下跌 1.51%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.46%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.13%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.62%。

費半成分股氣勢如虹。應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.93%；AMD (AMD-US) 上漲 3.29%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.36%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.70%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.91%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.86%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.16%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.051%。

個股消息

拜登計劃在電動汽車上投資 1,740 億美元，刺激電動汽車的發展和普及使用，帶動電動汽車類股普漲。特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 5.08% 至每股 667.93 美元。蔚來 (NIO-US) 上漲 3.81%。小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 7.95%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88% 至每股 122.15 美元。瑞銀分析師將蘋果升至「買入」評級，並給出了 142 美元的目標價。此外，蘋果傳出即將於未來幾個月內發布推出的混合現實頭戴式耳機。

泛林集團 (LRCX-US) 股價上漲 4% 至每股 595.46 美元，應材 (AMAT-US) 上漲 5.23% 至每股 133.39 美元。投行 Bernstein 看漲這兩家公司，認為從長期來看，半導體資本設備可能具有極其優越的結構優勢。

微軟贏得美軍 12 萬套擴增實境 (AR) 頭戴設備 HoloLens 的合約，這筆交易在十年內可能價值高達 218.8 億美元。微軟 (MSFT-US) 上漲 1.69%，供應商 Intevac (IVAC-US) 亦暴漲，數度融斷後收紅 31.68%。

美國紐約州長古莫簽署地方性立法文件，紐約州將成為美國第 15 個允許娛樂用大麻的州，及全美第二大合法大麻市場，此消息推動週三大麻股普漲。Tilray (TLRY-US) 3.13%、 Canopy Growth (CGC-US) 0.85%、Aurora (ACB-US) 上漲 2.87%。

經濟數據

美國 3 月 ADP 新增就業報 51.7 萬人，預期 50 萬人，前值自 11.7 萬人上調至 17.6 萬人

美國 3 月芝加哥 PMI 報 66.3，預期 60.0，前值 59.5

華爾街分析

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，所有討論新刺激計畫都帶有更高稅收的代價，這是一顆難以下嚥的藥丸，因為經濟仍在很大程度上保持平穩，仍在很大程度上處於復甦模式。

Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示，包含基建在內的這些計畫，將在國會經歷一段曲折的旅程，一旦所有政治角力結束，前景看起來可能會相當不同。如果投資者適當權衡風險，短期內應該不會對市場造成太大影響。