蘋果將向特斯拉採購85座大型電池 用於加州太陽能計畫

蘋果周三 (31 日) 宣布，將在北加州太陽能場旁興建一個大型電池儲能區，科技網站 The Verge 報導，特斯拉 (TSLA-US) 將拿下所有電池訂單，總計 85 座。

蘋果預計在加州興建以電池供電的再生能源儲備設施，將擁有多 240 百萬瓦時 (MWh) 的儲能量，地點緊鄰加州蒙特瑞郡 (Monterey) 太陽能場「California Flats」附近，後者目前已經能為蘋果加州所有設施供電。

蒙特瑞郡計畫負責人證實，蘋果將使用特斯拉的電池，預計將建置 85 座 Megapack 電池組。蘋果和特斯拉對此消息未置評。

特斯拉於 2019 年發表 megapack 儲能系統，但蘋果這次採用的 60 兆瓦電池並不是特斯拉電池產品中最大容量的電池，特斯拉在澳洲和德州南部都建置 100 兆瓦的大型電池。

儘管如此，蘋果仍在周三新聞稿中稱此計畫為美國最大的電池項目之一，宣稱該電池系統一天可為 7000 多個家庭供電。儲能區建置完畢後，特斯拉電池將能儲存蘋果太陽能場產生的 130 兆瓦電力。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森 (Lisa Jackson) 表示，從定義上來說，諸如太陽能和風能這類的綠能面臨的挑戰是發電的持續性，如果蘋果能夠做到並證明綠能的用處，將可消除發電問題、穩定電網，這是其他公司可以模仿或借鑒的。

儘管與特斯拉的數十億美元的電動車業務相比，電池儲能產品仍微不足道，但目前已經至少吸引一位以上的新客戶，2019 年福斯汽車便宣布在旗下 Electrify America 充電站使用特斯拉儲能電池。