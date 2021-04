〈拜登擴大基建〉美國商業團體支持基建方案 但強烈反對加稅

美國商業團體表示,他們樂見總統拜登所提出來的大規模提升基礎建設計畫,但強烈反對提高公司稅率,來支付所需費用。

美國商會 (The U.S. Chamber of Commerce)、商業圓桌會議(Business Roundtable) 和其他商業遊說團體表示,他們強烈反對將企業所得稅稅率從 21% 提高至 28%,以支付拜登周三公布的 2.25 兆美元基礎設施計畫。他們希望是使用者付費的模式,來籌集資金。

美國最大貿易組織—美國商會執行副總裁兼首席政策長 Neil Bradley 說,儘管商會認同拜登關於基建的緊迫感,但他的計畫被危險地誤導了。

Bradley 發表聲明,強烈反對政府提出的全面增稅計畫,表示這將放慢經濟復甦,削弱美國的全球競爭力,與此次基建計畫的目的背道而馳。

商會知情人士表示,商會計畫讓其會員公司直接與國會議員接觸,以提供真實案例,讓立法者了解一旦增稅,將導致何種後果,例如,會讓企業放棄開設新廠的計畫。

拜登周三在匹茲堡的演講中說,他希望並相信一些共和黨人和企業會支持他的計畫。拜登說:「如果其他人有其他想法,請他們說出來。」「我願意接受其他想法。」

商會運輸和基礎設施副總裁 Ed Mortimer 表示,商會將提供長期以來一直倡導的使用者付費模式,這一想法有助於建立州際公路系統。