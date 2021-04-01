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4月新制上路 台帛旅遊泡泡、中部水情亮紅燈、外幣融資買股

鉅亨網新聞中心
4月新制上路 台帛旅遊泡泡、中部水情亮紅燈、外幣融資買股。(鉅亨網資料照)
4月新制上路 台帛旅遊泡泡、中部水情亮紅燈、外幣融資買股。(鉅亨網資料照)
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水情旅遊泡泡帛琉金管會私募基金國發會天然氣桶裝瓦斯牌照稅保險業

隨著 COVID-19 疫情趨緩，台灣與帛琉正式啟動旅遊泡泡，首發團於 4 月 1 日下午啟程，不過，國內持續面臨缺水危機，4 月 6 日起苗栗、台中水情進入紅燈，實施「供五停二」民生限水。此外，4 月還有許多重要新制、活動即將上路，民眾不可不知。

台帛旅遊泡泡開航 須提前 6 小時抵桃機

台灣、帛琉啟動旅遊泡泡計畫，首發團 4 月 1 日啟程，初期每周 2 班，由華航以 737-800 機型提供服務，每班限制 110 名旅客，由於 PCR 檢驗等候時間約需 3 小時，因此，旅行社要求旅客須在上午 8 點 30 分前抵達機場。

採檢工作從早上 9 點開始，民眾事前無需刻意禁食，採檢站使用鼻咽拭子採檢方式進行，並立即將樣本送回醫院化驗，大約下午 1 點前檢驗結果就會出爐，領隊取得報告後再帶隊到航空公司櫃檯進行報到手續，必須出示陰性報告才能出境，預計下午 2 點 30 ‪分‬從桃園機場起飛。

金管會開放外幣融資 為台股注入活水

以往外資想投資國內股票，必須將美元匯入台灣換成新台幣後再進場，頻繁進出與經常結匯，不但有匯率波動風險，也會增加換匯成本。為活絡台股流動性，金管會開放符合資格的境外華僑與外國人，可用外幣作為擔保品向券商辦理資金融通。

證交所配合修正「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，外幣融資新制於 4 月 1 日起正式實施。

證交所說明，證券商辦理外幣融資買股時，應於中央銀行許可辦理外匯業務之銀行開立外幣擔保品專戶，收受外幣種類以美元歐元日圓英鎊澳幣港幣六種為限。

保險業錢進私募基金 預計 4 月上路

國內私募股權基金 (PE) 目前無主管機關，保險業者只能投資投信事業、證券商轉投資子公司，或是國家級投資公司所設立的 PE，因此，國發會盼引導資金充沛的保險業投入實體經濟，加速產業升級。

國發會「促進私募股權基金投資產業輔導要點」架構大致成形，預計 4 月上路，擬委請相關公會、協會或法人協助，就投資重要策略性產業的 PE 進行資格認定，開放保險業錢進 PE，除了投資 5+2、六大核心戰略產業及公共建設外，國發會擬擴大範圍，把傳統產業也納入，盼藉此帶動轉型升級。

使用牌照稅開徵 765 萬車主 5/3 前須繳納

使用牌照稅 4 月 1 日開徵，今年因碰到勞動節補假，因此截止日延至 5 月 3 日，開徵範圍包括一般自用車輛、150cc 以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。去年受疫情籠罩，民眾開車上班、出遊頻率增加，今年開徵輛數達 765.1 萬輛、稅額 640.6 億元，分別年增 2.1% 及 1.16%。

逾期每 2 日將加徵 1% 滯納金，5 月 4 日、5 日繳納屬於逾期案件，但還不會加徵滯納金，若逾期 30 天未繳鈉，需補稅並處最高 1 倍以下罰鍰，並遭移送強制執行，屆時行政執行署將可扣押車主名下財產繳稅。

財政部指出，若因疫情影響無力繳稅的車主，可申請延期繳納、期限最長 1 年，或申請分期繳納、最長 3 年，車輛若長時間不使用也可辦理停駛或繳銷，按日計徵牌照稅，未使用天數不需繳納。

苗栗台中民生用水供 5 停 2 4/6 起上路

西部缺水狀況嚴峻，苗栗、台中及北彰化水情改亮紅燈，4 月 6 日起實施「供五停二」民生限水，甲區每週二、三停供，乙區每週四、五停供，將持續至梅雨季來臨。

台中甲區為國道 1 號以東 (潭子、大雅、西屯、烏日大里溪以北)、北屯、東區、南區、西區、北區、中區以及彰化市 (除東郊外)、和美鎮 6 里以及花壇鄉 2 村。

台中乙區為國道 1 號以西 (潭子、大雅、西屯、南屯、烏日)、沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔等 5 區，以及大甲區 (鐵路以東)，清水區 8 里，彰化市東郊 13 里等、部分國聖、中庄里。

苗栗甲區為頭份市 28 里、竹南鎮 4 里、竹南科學園區、廣源科技園區、新竹市香山區、新竹市香山區中隘里、寶山鄉寶斗村。苗栗乙區為竹南鎮 23 里、頭份市 4 里，竹南頭份工業區、後龍鎮海寶里。

有專管科學園區與工業區則是「減供不停供」，提升節水率至 15%，竹科銅鑼、中科台中與后里園區用水及園區廠商營運均不受影響；非工業及游泳池用水節水 20%。

4 月天然氣價漲近 6% 桶裝瓦斯不調整

中油宣布，自 4 月 1 日凌晨零時起，國內天然氣價格平均調漲 5.98%，以家庭用戶每月平均用量約 30 至 45 立方公尺計算，每月增加約 12.9 至 19.35 元；4 月家庭用液化石油氣 (桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

LINE Bank 試營運 最快 4 月下旬對外開放

LINE Bank 為台灣第二家獲准經營的純網銀，目前已從 3 月 24 日起展開試營運，首波透過邀請制開放 LINE 集團旗下 3 家公司在台員工，總計約 700 多人參加，預計最快在 4 月下旬正式開放對外營業。

LINE Bank 日前推出全新品牌識別設計，其中，藍色色塊代表金融科技，綠色則呼應 LINE 品牌使用代表色，強調核心價值聚焦在群體、人際、創新及生態圈。未來規劃發行 LINE Bank 信用卡，但保險、投資、跨境交易等業務將不會在第一階段上線。

煙火秀 + 無人機 澎湖花火節 4/22 登場

澎湖年度盛事海上花火節將於 4 月 22 日登場，施放至 6 月 28 日，今年仍安排視覺效果極佳的無人機表演，每周一、四晚上將帶來精彩的煙火秀，另加碼 3 場周末離島場次，分別為 5 月 8 日七美 、5 月 22 日望安及 6 月 5 日吉貝，此外，主辦單位還邀請表演團體進行演出，帶來聲光視覺雙重饗宴，預估今年花火節人潮可望超越去年創下的 42 萬人次佳績。

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