〈陳俊聖開講〉水情吃緊 將擴大智慧水表布局、長期發展海綿城市

全台水情吃緊，不僅產業營運生產亮紅燈、民生供水也將面臨供五停二，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (31) 日表示，水情吃緊最棘手問題是要改善水管漏水率，短期可透過布建智慧水表因應，中長期則需要思考朝「海綿城市」發展，宏碁也看準相關商機，積極布局。

根據經濟部水利署數據顯示，自 2004 年推動汰換管線、降低漏水作業，截至去年底止，漏水率已從 2003 年底 24.58% 降至 13.9%，目標在 2031 年將漏水率降至 10% 以內。

陳俊聖認為，除了政府積極作為，民眾自身節水是影響水情關鍵，短期漏水率問題可依靠科技改善，宏碁旗下宏碁通信也推智慧水表產品，透過在傳統水表上加裝感應偵測裝置，即時掌控水流，找出水管漏水處，及時改善並節省人力，目前已陸續導入台北市、中南部縣市。

中長期而言，陳俊聖指出，「海綿城市」將是未來城市、建築趨勢，以日本東京過去已逐步將相關概念落實，在建築物、公有地下方設立蓄水池，適時調整儲水量因應水情變化，雖然台灣步調相對較慢，加上仍須法規通過，但宏碁也已與桃園合作，在青年住宅中導入。

陳俊聖表示，海綿城市、韌性城市都是未來發展趨勢，透過 IoT 裝置應用，可望做到即時監測，提升城市基礎建設發展，但他也坦承，相關應用對宏碁營運貢獻不多，不過，宏碁近年智慧城市布局有成，旗下宏碁智通日前也再奪下台南二期智慧路邊停車計費系統 BOT 案。