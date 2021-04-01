〈瑞軒展望〉越南二廠完工啟用 今年本業拚轉盈

電視品牌組裝廠瑞軒 (2489-TW) 因應客戶需求，越南二廠完成擴建，本季產能逐步開出，鎖定電視、滑鼠等產品，今年電視出貨拚增 5 成，上看 600 萬台，隨著生產規模放大，瑞軒今年本業虧損可望逐步收斂，挑戰虧轉盈。

瑞軒認為，遠距商機持續延續，且依目前客戶訂單需求、計畫，今年電視、顯示器出貨可望進一步成長，今年在品牌擴大導入電競顯示器下，全年出貨將雙位數成長。

研調機構集邦 TrendForce 日前也指出，在宅經濟動能延續、新興國家需求成長、日本東京奧運推升電視需求，今年全球電視出貨量可望達 2.23 億台、年增 3.1%，有助電視品牌、代工廠營運維持高檔。

瑞軒去年在業外投資挹注下，包含租金、利息、認列投資北美智慧電視品牌 VIZIO 評價收入等，全年維持獲利，本業則受面板價格大漲、費用提高影響，仍呈現小虧，不過今年產能規模擴大、需求延續，本業將有機會轉盈。

另一方面，因應轉投資美國智慧電視品牌 VIZIO 掛牌上市，瑞軒進行投資策略調整，日前公告處分 VIZIO 約 58.15 仟股，每股金額為 21 美元，交易金額達 1221.22 萬美元 (約新台幣 3.49 億元)，處分利益約達 2.69 億元，將認列在首季財報，可望挹注每股純益約 0.33 元。