瑞軒處分VIZIO普通股 處分利益2.69億元

瑞軒 (2489-TW) 轉投資美國智慧電視品牌 VIZIO 在北美時間 25 日掛牌上市，瑞軒今 (26) 日公告處分約 58.15 仟股，每股金額為 21 美元，交易金額達 1221.22 萬美元 (約新台幣 3.49 億元)，處分利益約達 2.69 億元，可望挹注 EPS 約 0.33 元，將在本季認列。

瑞軒表示，原持有 VIZIO 可轉換特別股約 67368 股，依特別股換股比例及 VIZIO 股權架構調整，換得 VIZIO 普通股股票約 15157.8 仟股，持股比例約達 8.25%，經過本次處分後，持股數將降至約 14576.26 仟股，持股比例將降至 7.93%。

VIZIO 去年在宅經濟動能、串流廣告業務成長帶動下，營收、獲利大成長，3 月 1 日申請上市美國紐約證券交易所，並在北美時間 3 月 25 日正式掛牌上市，發行價每股為 21 美元。

瑞軒日前公告 2 月自結，單月營收達 11.26 億元，月減 25.53%、年增 49.61%，稅後純益 300 萬元、年增 104.84%，每股純益 0.004 元，展望今年，瑞軒認為，遠距商機延續，依目前客戶訂單需求，今年電視、顯示器出貨可望進一步成長，其中，看好電競顯示器將有雙位數成長空間。