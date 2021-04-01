台股觸及16600點締新猷 外資回補逾百億 三大法人買超174.31億元

台積電領軍半導體族群走高，台股今 (1) 日開盤即上漲超過百點，一舉衝破前波歷史新高，來到 16602 點，終場以 16571.28 點作收，上漲 140.15 點或 0.85%，續寫收盤新高，成交值 3224.95 億元，外資回頭買進 154 億元，三大法人聯手買超 174.31 億元。

加權指數周線連 2 紅，累計本周上漲 265 點。觀察籌碼面，外資昨天賣超台股 165 億元，今天又回補 154.53 億元；投信持續買超 9.64 億元，為連 5 買；自營商轉為買超 10.11 億元。三大法人合計買超 174.31 億元。

權值股今日漲跌互見，台積電股價回神站上 600 元關卡，收全場最高 602 元，漲幅達 2.56%；富邦金九年來首發股票股利吸引買盤進駐，終場漲 1.76%，達 57.8 元。不過，鴻海去年財報表現不如預期，股價持續走弱，今日跌逾 2%，收在 121.5 元；大立光、聯發科、中信金等均震盪走跌。

美光去年財報、今年財測均優於市場預期，資金湧進記憶體族群，全面強漲，其中，DRAM 大廠南亞科股價開高走高，尾盤一度亮燈漲停，站穩百元大關，華邦電、旺宏也有 2-3% 的漲幅。

IC 設計族群獲得買盤青睞，敦泰再度攻上漲停板，達 199 元，續創歷史新高；旺玖、研通、合邦、海德威、金麗科等也全面噴漲停。半導體漲風也從驅動晶片吹向電源管理晶片，致新一度衝上漲停，終上漲 8.6%、以 225.5 元作收，矽力 - KY 勁揚逾 4%。

台開財報被會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，下週三將打入全額交割股，今日湧現恐慌性賣壓，股價打入跌停，收 6.52 元，委賣多達 3.2 萬張。