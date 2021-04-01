〈台股盤中〉台積電領軍衝鋒 漲逾百點衝上16602點 改寫歷史新高

美股三大指數周三全面收紅，費半更強漲 2.6%，台股今 (1) 日開盤即大漲超過百點，權王台積電領軍衝鋒，IC 設計、記憶體、航運等全面走揚，推升大盤一度達 16602 點，改寫 2 月 22 日的歷史高點 16579 點，成交量與昨日相當約 3300 億元。

權值股今日走勢分歧，鴻海因去年財報表現失色，持續走跌，跌幅超過 2%，不過，台積電回神強漲近 2%，靠攏 600 元大關，富邦金高股利利多也吸引買盤進駐，強漲逾 1%，其餘如台達電、聯電也在盤上表現。

美光去年財報、今年財測表現優於市場預期，今日記憶體族群受利多消息激勵，全面強漲，DRAM 大廠南亞科開高走高，暴漲超過 9%，華邦電、旺宏也有 2-5% 的漲幅，晶豪科、愛普漲幅也達 1%。

隨著漲風從驅動晶片吹向電源管理晶片，今日致新、矽力 - KY 均大漲超過半根漲停板，類比科、偉詮電連日強漲後，今日再續強，漲幅達 2-3%；航運雙雄長榮、陽明漲幅也有 3%。

展望後市，由於聯準會維持寬鬆貨幣政策，資金仍充沛，有助多頭行情延續，且接下來隨著各家業者 3 月營收即將公布，加上台積電法說即將登場，台股第二季有機會續創新高。