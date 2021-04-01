【日盛投顧】指數創歷史新高

◆盤勢分析

1. 美股創高，激勵周四台股早盤開高走，最高上攻至 16，602 點，再創歷史新高，但因清明長假即將到來，盤中個股多空交戰劇烈，尾盤指數漲勢收斂，最終上漲 0.85%，收 16，571.28 點。

2.OTC 指數續創 208.30 新高，收盤上漲 0.53%，目前下方支撐為 10 日線的 202.56 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小紅 K 棒線，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：1 日成交量縮至 3254.93 億元，靜待節後買盤回籠。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上，持續轉強。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 174.32 億元；外資 + 154.56 億元、投信 + 9.65 億元、自營商 + 10.11 億元。

DRAM、IC 設計、鋼鐵、航運、紙類表現佳

1.DRAM：記憶體大廠美光財務數據與財測優於華爾街預期，盤股價上漲 3.8%，帶動 2408 南亞科股價一路震盪走高；連動 2344 華邦電、2337 旺宏收盤上漲超過 2%。

2.IC 設計：3228 金麗科澄清客戶無軍方色彩，周四早盤快速拉上漲停；目前面板報價偏多，驅動 IC 需求強勁，4961 天鈺、3545 敦泰表現優於大盤。

3. 鋼鐵：近期鋼品報價持續上揚，2028 威致、2014 中鴻、2038 海光配合去年獲利加持，股價早盤表現強勢。

4. 航運：2637 慧洋 - KY 法說會表示下半年租金有望在拉高 32%，股價連續走高；此外，蘇伊士運河事件後，市場預期有望漲風再起，2603 長榮、2609 陽明股價再創波段新高。

5. 紙類：紙漿價格上揚，1905 華紙、1904 正隆、1909 榮成週四轉強。