台股漲140點收16571點 盤中、收盤雙寫新高 周線連2紅

美股周三全面收紅，費半強漲 2.6%，激勵台積電今 (1) 日股價開高走高，台股在第二季首個交易日開盤即大漲超過百點，一舉衝破前波歷史新高，攀上 16602 點，終場以 16571.28 點作收，上漲 140.15 點或 0.85%，續寫收盤新高，成交值 3224.95 億元，周線連 2 紅，累計本周上漲 265 點。

權值股今日漲跌互見，台積電回神強漲逾 2%，站上 600 元關卡，收全場最高 602 元；富邦金九年來首發股票股利吸引買盤進駐，上漲約 1.7%，收 57.8 元；其他如台達電、聯電、廣達等也在盤面上表現。

不過，鴻海因去年財報表現不如預期，股價持續走弱，今日跌逾 2%，收在 121.5 元；大立光、聯發科、中信金、統一等均震盪走跌。

美光去年財報、今年財測均優於市場預期，大量資金湧進記憶體族群，全面強漲，DRAM 大廠南亞科今日股價開高走高，尾盤一度亮燈漲停，站穩百元大關，華邦電、旺宏也有 2-3% 的漲幅。

半導體漲風從驅動晶片吹向電源管理晶片，今日致新一度衝上漲停，打開後以上漲 8.6%、225.5 元作收，矽力 - KY 勁揚逾 4%，偉詮電、類比科等也延續多頭氣勢，漲幅約 1-4%。

英特爾第 11 代 S 系列桌上型處理器在台上市，加上特斯拉近期開始接受顧客用加密貨幣付款買車，加密貨幣勢不可擋，帶動板卡股漲勢再起，撼訊、麗臺衝上漲停板，青雲也一度亮燈漲停，但尾盤湧現賣壓，漲幅收斂至 2%。