〈美德醫展望〉新舊海外客戶訂單能見度高 全年營運拚維持去年

美德醫 - DR(9103-TW) 執行長楊威遠今 (1) 日表示，去年受惠新冠疫情新增許多新客戶，其中有 30 個新客戶年營收貢獻達百萬美元，雖然目前產能稼動率維持高檔，加上訂單能見度高，但因去年基期高，今年全年營運拚維持去年。

美德醫去年新加入的客戶，占整體營收比重約 4 成，其中約有 30 個新客戶單家全年營收貢獻達百萬美元，包括醫療院所、診所、連鎖通路等，今年下單量也維持去年水準。

楊威遠坦言，去年受惠疫情除陸續接獲新客戶外，更打入澳洲地區，營收比重攀升至 5%，年營收貢獻約 2000 萬美元，不過也墊高基期，預估今年營運先維持去年水準。

美德醫看準個人防護裝備 (PPE) 需求遽增，積極與原材料供應商建立合作關係，包括攜手熔噴不織布大廠敏成，減低關鍵原料供應斷鏈風險、與多家醫材公司開發新產線，包括手套、針筒、快速篩劑以及呼吸機和霧化器等。

楊威遠認為，PPE 未來 3-5 年市場將逐步擴大，年複合成長率約 6-12%，除與業者合作外，也透過自身生產製造優勢，在菲律賓、越南、柬埔寨、新加坡、台灣等提供一站式服務。