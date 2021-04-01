〈車市〉3月掛牌衝破4.3萬台創16年同期高 福特拿首季成長王

3 月新車銷售數據出爐，單月掛牌達 43222 台，年增幅 15.9%，創近 16 年來同期新高紀錄，推升第一季掛牌數衝上 121575 台，年增 16.8%，車市買氣暢旺，其中，第一季前 10 大車商中以福特較去年同期成長達 59% 最多，其次為中華車 (2204-TW) 成長 26.4%，而 HONDA 和汎德永業 (2247-TW) 代理的 BMW 均有年增逾 20% 的成長表現。

就 3 月來看，和泰車 (2207-TW) 穩居車市龍頭，TOYOTA 銷售 12314 台，年增 22.4%，LEXUS 銷售 1752 台，年增 5.2%，兩大品牌合計市占率 32.5%；而第一季 TOYOTA 已銷出 35487 台，年增 17.9%，市占率 29.2%，LEXUS 為 6233 台，年增 14.1%。

其中，TOYOTA COROLLA CROSS 單月即熱賣 4142 台，在國產 SUV 級距中市占高達 37.6%，再加上 RAV4 貢獻 2193 台，兩大車款占 TOYOTA 銷售比重已過半。

HONDA 3 月躍居銷售亞軍，單月掛牌 3132 台，年增 34.8%，主要是因 CR-V 熱銷 1896 台，單一車款占品牌銷量達 60%，而 ALL NEW ODYSSEY 3 月上市以來，累積訂單超過 1500 台，3 月交車台數達 310 台，年增 182%，再加上 HR-V 銷售 738 台，均挹注成長。

而福特 3 月銷售 2670 台，年增 64.7%，拿下單月成長王，主要是因 FOCUS 熱銷 812 台，年增 105.2%，KUGA 更是銷售達 1322 台，年增 255.7%；第一季福特合計銷售 7819 台，年增 59.1%。

和泰車認為，由於國內經濟表現穩定，若排除晶片和相關零件缺貨的負面因素，樂觀看待傳統相對淡季的 4 月，仍將延續 3 月買氣，單月掛牌有望上看 3.9 萬台，屆時將較去年同期成長約 27%。