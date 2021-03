〈車市〉南陽Q2起季季有改款新車 拚年銷1.4萬台 年增13%

三陽 (2206-TW) 旗下 HYUNDAI 汽車總代理南陽實業今 (24) 日發布 2021 年國內新車時程,南陽預期,在三大車系祭出全新陣容和配備規格提升下,可望延續去年銷售成長 9% 氣勢,今年挑戰成長 13%,目標銷售達 14000 台。

南陽說明,國內消費市場維持正向發展,而隨著原廠新世代車款陸續問世,第二季起將加速引進多款新車,已訂定 KONA、Santa Fe 改款,以及 TheAll New Tucson 大改款上市計畫,並將衍生 Hybrid 複合油電車、KONA EV 電動車等車款。

南陽進一步指出,由於 HYUNDAI 汽車宣示 2025 Smart Mobility 願景計畫,加快投入電動車領域發展,台灣市場也將於今年啟動電動車販售,首款將導入在歐美熱銷的 KONA EV,而 2 月全球發表的電動車品牌 IONIQ 5 也列入積極評估名單,最快年底新車大展亮相。

在持續成長的休旅車市中,南陽休旅陣容每季都將有新車上市,改款 KONA 率先在第二季發表,而第三季推改款正七人豪華休旅 Santa Fe,並新追加 1.6Turbo Hybrid 車系,而 The All New Tucson 確定在第四季國產問世,預料將如海外市場熱銷席捲國產中大型休旅。