〈車市〉南陽Q2起季季有改款新車 拚年銷1.4萬台 年增13%

三陽 (2206-TW) 旗下 HYUNDAI 汽車總代理南陽實業今 (24) 日發布 2021 年國內新車時程，南陽預期，在三大車系祭出全新陣容和配備規格提升下，可望延續去年銷售成長 9% 氣勢，今年挑戰成長 13%，目標銷售達 14000 台。

南陽說明，國內消費市場維持正向發展，而隨著原廠新世代車款陸續問世，第二季起將加速引進多款新車，已訂定 KONA、Santa Fe 改款，以及 TheAll New Tucson 大改款上市計畫，並將衍生 Hybrid 複合油電車、KONA EV 電動車等車款。

南陽進一步指出，由於 HYUNDAI 汽車宣示 2025 Smart Mobility 願景計畫，加快投入電動車領域發展，台灣市場也將於今年啟動電動車販售，首款將導入在歐美熱銷的 KONA EV，而 2 月全球發表的電動車品牌 IONIQ 5 也列入積極評估名單，最快年底新車大展亮相。

在持續成長的休旅車市中，南陽休旅陣容每季都將有新車上市，改款 KONA 率先在第二季發表，而第三季推改款正七人豪華休旅 Santa Fe，並新追加 1.6Turbo Hybrid 車系，而 The All New Tucson 確定在第四季國產問世，預料將如海外市場熱銷席捲國產中大型休旅。