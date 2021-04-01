鈞泰、淘帝7日起停止交易 台開列全額交割

950 家上市公司去年第 4 季財報已申報公告完畢，證交所表示，鈞泰 (6131-TW)、淘帝 - KY(2929-TW) 將被列為停止交易，台開 (2841-TW) 改列全額交割股，首利 (1471-TW) 則自全額交割股剔除，相關調整自 4 月 7 日起生效。

證交所指出，鈞泰由於經營權異動，原本就已列為全額交割股，本次財報查核經營權仍有異動，且營業範圍重大變更，因此將停止買賣。淘帝則因為依規定申報去年財報，因此證交所同樣將其列為停止交易。

至於英瑞 - KY(1592-TW)、億麗 (24430-TW) 原本已被列為交割股，去年財報由於會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，因此併案持續列為全額交割股。

誠創 (3536-TW) 則已被列為全額交割及分盤交易處分，由於會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，因此併案維持全額交割與分盤交易。

首利去年第四季財報每股淨值已回到 5 元以上，淨值也超過 3 億元，因此將自全額交割股剔除。

另外，新世紀與華冠原本也被列為全額交割股，去年第四季每股淨值低於 3 元，因此新增分盤交易處分。