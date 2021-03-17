安泰銀轉讓印尼廠所有債權給空殼公司 康友-KY擬提告

康友 - KY(6452-TW) 董事長陳民郎今 (17) 日出面指控，安泰銀 (2849-TW) 未與公司協商，將康友旗下印尼廠 100% 債權，以逾 1720 萬美元賣給印尼公司 PT SURYA INTI FARMASIA，不過該印尼公司卻在網路上查無資料，懷疑安泰銀此舉有違法嫌疑，擬向安泰銀提起訴訟。

康友 2019 年向安泰銀借款赴印尼設廠，不過今年 2 月初要繳交逾 1 萬美元利息，安泰銀卻回覆無法收這筆錢，此外，新經營團隊擬承接印尼廠業務，需在今年 3 月 20 日變更印尼公司負責人登記與更換新合約，陳民郎表示，經查發現，安泰銀早在今年 3 月 12 日就片面將印尼廠所有債權賣給印尼公司 PT SURYA INTI FARMASIA，但該印尼公司無任何資訊，懷疑是空殼公司。

陳民郎指出，康友投資印尼廠金額累計達 23 億元，印尼廠共有 3 張藥證、生產機器設備等，總資產價值至少 18 億元，目前仍在營運中，不過須完成負責人登記後，康友新經營團隊才能接手印尼廠。

陳民郎懷疑，康友在國際上已被列為黑名單，海外變更登記困難重重，不過安泰銀債權轉卻能快速完成交易，此外，交易對象又位於印尼，與康友前經營團隊位置相同，疑點重重。詢問安泰銀債券轉讓對象，對方則以保密協議為由，拒絕回答。

陳民郎認為，安泰銀債權對象是網路查不到的公司，且不與公司經營團隊討論就急著出售債權，此舉恐涉嫌違反 4 大法律責任，包括國際洗錢、協助掏空、非常規交易及特別背信等，擬提起訴訟。