美國3月ISM製造業PMI飆至37年新高 供應鏈困局仍存

受強勁新訂單和生產指標推動，美國 3 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 飆至 37 年以來最高水平，報 64.7。儘管如此，供應商交貨時間拉長以及原物料短缺造成價格上揚，亦凸顯出供應鏈所面臨的困境。

3 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 68.0，前值 64.8

生產指數報 68.1，前值 63.2

雇傭指數報 59.6，前值 54.4

供應商交貨指數報 76.6，前值 72.0

存貨指數報 50.8，前值 49.7

客戶端存貨指數報 29.9，前值 32.5

價格指數報 85.6，前值 86.0

未完成訂單指數報 67.5，前值 64.0

出口訂單指數報 54.5，前值 57.2

原物料進口指數報 56.7，前值 56.1

(圖：ISM)

觀察細項指數，3 月新訂單指數和生產指數均為連續 10 個月增長，且雙雙攀至 2004 年 1 月以來最高。衡量就業表現的僱傭指數則升至 3 年新高。

然而，供應商交貨指數升至 47 年以來最高，交貨速度較 2 月顯著放緩，主要反映供應商勞動力以及物流上的限制。因原物料短缺，價格指數持續位於十多年高位，未完成訂單指數也創下 1993 年有紀錄以來最高。

全球晶片大缺貨為汽車業帶來極大衝擊，產能依舊受限。福特汽車 (F-US) 周三才宣布，因應晶片短缺，將暫停密西根廠的 F150 皮卡生產。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，3 月製造業仍持續復甦，但因疫情影響，零件和原物料依舊供不應求。他認為，一旦需求繼續成長，供應鏈的挑戰恐延續至夏季甚至夏末。