美國3月ISM製造業PMI飆至37年新高 供應鏈困局仍存
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受強勁新訂單和生產指標推動，美國 3 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 飆至 37 年以來最高水平，報 64.7。儘管如此，供應商交貨時間拉長以及原物料短缺造成價格上揚，亦凸顯出供應鏈所面臨的困境。
3 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 68.0，前值 64.8
- 生產指數報 68.1，前值 63.2
- 雇傭指數報 59.6，前值 54.4
- 供應商交貨指數報 76.6，前值 72.0
- 存貨指數報 50.8，前值 49.7
- 客戶端存貨指數報 29.9，前值 32.5
- 價格指數報 85.6，前值 86.0
- 未完成訂單指數報 67.5，前值 64.0
- 出口訂單指數報 54.5，前值 57.2
- 原物料進口指數報 56.7，前值 56.1
觀察細項指數，3 月新訂單指數和生產指數均為連續 10 個月增長，且雙雙攀至 2004 年 1 月以來最高。衡量就業表現的僱傭指數則升至 3 年新高。
然而，供應商交貨指數升至 47 年以來最高，交貨速度較 2 月顯著放緩，主要反映供應商勞動力以及物流上的限制。因原物料短缺，價格指數持續位於十多年高位，未完成訂單指數也創下 1993 年有紀錄以來最高。
全球晶片大缺貨為汽車業帶來極大衝擊，產能依舊受限。福特汽車 (F-US) 周三才宣布，因應晶片短缺，將暫停密西根廠的 F150 皮卡生產。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，3 月製造業仍持續復甦，但因疫情影響，零件和原物料依舊供不應求。他認為，一旦需求繼續成長，供應鏈的挑戰恐延續至夏季甚至夏末。