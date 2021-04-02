〈潛力股〉價量齊揚 長興Q1獲利可望大躍進

長興材料 (1717-TW) 產品價格已從今年 1 月起調漲，帶動獲利較去年同期大幅成長，隨著今年經濟復甦，合成樹脂、電子材料及特用材料等三大事業，需求同步看漲，今年營運可望續揚，且目前本益比仍低於同業，成長空間可期。

長興材料今年 1 月以來，受惠下游需求持續暢旺，產品價格反應原物料調漲，1 月營收、獲利大幅優於過去淡季表現，前 2 月營收大增 54%，稅前盈餘較去年同期轉盈，每股稅前盈餘達 0.51 元。

長興指出，三大事業對營收與獲利成長均有貢獻，其中，合成樹脂售價反應原物料調漲，毛利率提升；電子材料真空壓膜機出貨增加、乾膜光阻出貨量維持高檔；特用材料則是高附加價值產品出貨比重拉升。

展望後市，長興表示，受惠中國經濟復甦，合成樹脂與特用材料需求穩定成長；電子材料則在全球 PCB 需求推升下，對後市展望正向看待。

雖然今年原物料可能逐步上漲，壓縮獲利空間，不過，長興強調，持續控制成本、費用及原料價差，隨時關注市場變化做彈性調整，同時持續優化產品組合、推廣新品及拓展市場。

長興去年稅後純益 25.43 億元，年增 3.13%，每股純益 2.05 元，擬配息 1.5 元，雙寫近 4 年新高。