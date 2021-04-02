〈潛力股〉六角、雅茗-KY 傳統旺季報到 復甦動能加大

受到疫情衝擊，兩大手搖飲集團六角 (2732-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 去年合併營收均衰退，不過，2021 年開始，隨著中國市場快速復甦，六角營收已轉為正成長逾 20%，雅茗更增逾 40%，即將進入第二季手搖飲傳統旺季，法人樂觀看待，復甦力道將加大，兩大業者營運正明顯轉強。

雅茗去年在疫情期間積極調整體質，且主力品牌「快樂檸檬」新增 300 店目標達標，全球總店數已超過 1150 家店，今年目標至少再新增 300 家店，展店腳步將更快。

雅茗在中國一二線城市覆蓋率已達 90%，今年目標持續朝中國的三、四線空白城市擴張，同時，在一二線城市也將朝品牌年輕化、數位化發展，藉此穩固年輕族群的市場。

而六角旗下「Chatime 日出茶太」自去年 12 月已重啟展店腳步，目標今年於主要的東南亞市場再淨增 200 家，同時，透過旗下杭州瑞里在中國的布局，也值得期待，杭州瑞里目前店家數約 1850 家，預計今年將可達 2200 家。

近來日出茶太也積極透過布局島嶼旅遊市場，持續擴展在全球的能見度，除了已在峇里島、長灘島、馬爾地夫、關島和斐濟插旗，近來又搭上帛琉旅遊泡泡風潮，宣示將拓點帛琉，目標至年底於帛琉可達 6 家店點。

六角展店動能強勁，六角董事長王耀輝說，日出茶太已跨足六大洲 46 個國家地區，今年再增冰島、芬蘭和瑞典 3 個國家，而配合旗下餐食子公司王座據點汰弱留強，力拚集團全年重返 2019 年疫情前營運表現。

法人認為，去年已是六角和雅茗的營運谷底，前 2 月見到兩大業者營收明顯復甦，隨著今年在中國營運均已回到正軌，再加上全球展店計畫已擬定，全年表現可期，尤其第二季、第三季為傳統旺季，營收和獲利動能一季強於一季。