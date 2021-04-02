〈能源盤後〉OPEC+宣布5月起逐步增產 謹慎看待需求回升 原油漲逾3%

OPEC+ 周四 (1 日) 正式宣布 5 月起將逐步提高產量，宣布自願減產的沙烏地阿拉也將跟進恢復產量，市場認為決策反映 OPEC+ 看好原油需求將緩步復甦，但仍對增產保持謹慎態度，激勵原油期貨勁揚逾 3% 。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 在 OPEC + 新聞發布會上表示，OPEC+ 將自 5 月調整產量，5 月將每日原油產量增加 35 萬桶，6 月增加 35 萬桶，7 月增加 44.1 萬桶。

Salman 說，沙烏地阿拉伯也將逐步收緊 1 月以來的每日 100 萬桶自願減產計畫，5 月每日減產量縮減 25 萬桶，6 月縮減 35 萬桶，7 月縮減 40 萬桶。

Salman 還說，新的減產執行率水準將定為 113%，除非有明確的復甦跡象，否則將保持這種謹慎態度。

目前 OPEC+ 每日減產量約為 800 萬桶，其中 100 萬桶來自於沙國的自願減產計畫。調整過後，OPEC + 減產量從 5 月起將從 4 月的將近 700 萬桶調整為略高於 650 萬桶。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 則希望全球石油庫存能夠在 2 至 3 個月內恢復到正常水平。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.29 美元或 3.9%，收每桶 61.45 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.12 美元或 3.4%，收每桶 64.86 美元，盤中一度突破 65 美元。

據道瓊市場數據，本周 WTI 期貨價格上漲 0.8%，布蘭特原油上漲 0.7%。市場周五因耶穌受難日休市一天。

EAB Investment Group 策略師 Arnim Holzer 表示，鑑於今年美國 GDP 潛在表現強勁，OPEC+ 的舉動是合理的，原油市場的反應似乎受到激勵。

Wood Mackenzie 總體原油副總 Ann-Louise Hittle 認為，這次的協議支撐油價，也有助於避免油價隨著石油需求回升而急劇上揚。

Wood Mackenzie 預測美國第三季石油需求將強勁復甦，並預計今年全球每日石油總需求將較去年成長 620 萬桶。俄羅斯能源部長 Alexander Novak 則預計將成長 500 萬 至 550 萬桶。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，原油增產不太可能有害，尤其是在 6 月和 7 月，因為需求也可能上升，市場反應也表明，此舉並未引發市場恐慌拋售。

不過，The Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，原油商將提高產量在他意料之中，但沒想到會在降低需求展望後立即宣布增產消息。 此前 OPEC+ 因多地區疫情升溫而下修今年產量成長預期至每日 30 萬桶。

Flynn 表示，儘管 OPEC 承認隨著美國經濟重啟，全球將需要更多原油，但可能的需求成長幅度很小，因此即便需求反彈，市場將仍舊狀態緊張。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格上漲 3.2%，收每加侖 2.02 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 1.83 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.2%，收每百萬 Btu 2.64 美元。

美國能源資訊管理局 (EIA) 周四表示，截至 3 月 26 日當週，美國天然氣供應增加 140 億立方英尺，低於 S&P Global Platts 調查的分析師預期的 190 億立方英尺。