美國汽車銷售Q1年增11% 晶片短缺影響料後續浮現

美國汽車買氣開年表現強勁，第 1 季整體銷售較去年同期勁增逾 11%，但晶片短缺衝擊預料陸續浮現，可能拖累這股成長動能。

根據 Wards Intelligence 統計，美國第 1 季汽車銷售整體而言較去年同期增加 11.3%，3 月銷折合年率可能達到 1680 萬輛，顯示市場需求幾乎已經回升到疫情爆發前的水準。

汽車銷售的良好表現，一部分是因為去年疫情爆發、防疫封鎖措施實施後，市場需求於去年 3 月底急凍。

根據汽車數據公司 Motor Intelligence，今年 1 月和 2 月的汽車銷售分別仍比去年同期減少 3.3% 和 13%，但從各大車廠 3 月業績兩位數的亮麗增幅推算，3 月汽車銷售將彈升。

美國汽車產業今年際遇坎坷，全球晶片短缺導致許多工廠停產，打擊車廠獲利，也讓經銷商庫存水位下降，尤其是熱賣的卡車和休旅車。2 月德州冰風暴進一步打亂了汽車泡棉等使用的塑膠原料，加深供應鏈困局。

從消費面來看，買氣依然暢旺。通用 (GM-US) 周四表示，首季銷售成長 4%，預料一整年將保持強勁力道，前身為飛雅特克萊斯勒 (FCA) 的 Stellantis 首季美國銷售成長 5%。福特 (F-US) 則大致持平。

日產在美國首季銷售成長近 11%。直到最近才感受到晶片荒衝擊的豐田、本田，首季銷售分別大增 22% 和 16%。

南韓現代汽車銷售成長 28%，該公司表示，美國經銷商庫存第 1 季仍保持穩定。

不過晶片荒的衝擊將在後續陸續浮現。福特周三表示美國多個工廠 4 月起停產，包括兩個主要的皮卡工廠。此外，生產 Jeep 和克萊斯勒的 Stellantis 表示，由於零組件短缺、西岸港口擁塞，五座北美工廠在 4 月中旬之前都將暫停生產。