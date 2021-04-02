最新輝瑞疫苗數據出爐 有效性降為91% 但能有效抵禦南非變種病毒

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 周四 (1 日) 發布聲明表示，該公司新冠肺炎疫苗最新實驗數據顯示，預防病毒感染有 91% 的有效性，且能對抗南非變種病毒。

儘管最新的數據低於去年 11 月 4.4 萬人臨床試驗得出高達 95% 的有效性，但納入南非受試者後的 91.3% 整體效力，表明該疫苗仍是對抗新冠肺炎以及其他變種病毒的有力工具。

輝瑞執行長 Albert Bourla 表示，最新數據還包括超過 1.2 萬已接種疫苗後至少 6 個月的受試者，其中皆沒有觀察到嚴重的安全隱憂，這使輝瑞可以向美國監管機構申請全面批准，目前該疫苗僅獲得緊急授權。

BioNTech 執行長 Ugur Sahin 說道，試驗數據表明種疫苗可以有效防禦當前正在傳播的變種病毒，這是實現群體免疫並結束疫情的關鍵。

專家擔心，目前南非和巴西的變種病毒可能會對現有的疫苗和治療產生抗藥性。根據美國疫情數據，目前有 25 個州已經發現 300 多例南非變種病毒。

輝瑞也針對南非變種病毒特別研究發現，在南非的 800 名受試者中病毒變種現象很普遍，其中有 9 例病例中，有 6 例是南非變種病毒，最後疫苗都有效抵禦。

聖地亞哥 La Jolla Institute 病毒學家 Shane Crotty 說，輝瑞發現的數據非常重要，該結果為人類提供 mRNA 疫苗將如何對付變種病毒，不過目前樣本量仍然不足以證明疫苗完全具效力。

為加強南非病毒的防範，BioNTech 本周重申，未來可能需要專門針對變種病毒加強注射，目前正準備在必要時升級疫苗。