第一季交車年增逾4倍 蔚來小鵬跳漲慶賀

週四 (1 日) 中國造車新勢力的蔚來 (NIO-US) 與小鵬 (XPEV-US) 分別公布年增率逾 400% 的交車數據，加上拜登公布超過 2 兆美元基建計畫細節，內含推動電動車與興建充電站，刺激相關概念股飆升，中概股也掀起比價效應。

在兩大利多帶動下，蔚來與小鵬週四美股開盤跳漲逾 6%。

蔚來公布 3 月份共交出 7257 輛汽車，年增 373%，創月度交車數新高。今年第一季累積交車 20060 輛，年增長 423%，創季度交車數新高。

除了交車能力提升外，蔚來也在中國新增 5 座換電站，9 座超級充電站，目前已累計建成 196 座換電站，139 座超級充電站和 1826 根充電樁。

蔚來指出將在 2021 年底達到換電站總數至少 500 座，超級充電站總數達 600 座，充電樁總數達 15,000 根的規模。

小鵬公布 3 月份共交出 5102 輛汽車，年增 384%，月增 130%，已連續 9 個月月增長逾一倍。第一季累積交車 13340 量，年增 487%，創下季度交車新高。

至於另一家造車新勢力的理想 (LI-US) 雖然今日沒有同步公佈業績，但在之前 2 月底時公司已先預告第一季營收年增上看 3 倍，交車數量約在 10500 輛～11500 輛間。

此外，週三 (31 日) 中國工信部聯合四大部門宣布新一波的新能源車刺激政策，計劃在今年 3 月～12 月進行新能源汽車下鄉活動，獎勵涵蓋範圍擴及中國 10 餘個省中的三、四線城市。

業內認為新一波的新能源汽車下鄉活動，不只能拉動新能源汽車銷售量，還將推動農村充電站的基礎設施建設等。

除了中國的利多外，美國總統拜登高達 2 兆美元基礎建設方案中，計劃斥資 1740 億美元推廣電動車，並於全美安裝 50 萬個充電站。

這項大利多刺激今日美股電動車概念股及充電相關概念股漲勢，即便中概股受惠美國政策影響不大，但比價效應再加上自身業績利多，漲勢依舊不俗。