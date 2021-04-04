〈觀察〉銀行尋資金去化管道 貸款方案各自出招

國內游資充裕，銀行為替資金尋找去化管道，鎖定特定族群與產業推出專案貸款優惠，其中消金部分瞄準自家薪資轉帳戶與房貸戶，祭出專案優利貸款；企金部分則結合 ESG 議題，符合永續發展要件，貸款利率可再享減碼優惠。

根據中央銀行最新統計，定存單未到期餘額仍多達 9.2 兆元，資金餘額持續處於歷史新高水位，為替資金尋覓去化管道，銀行除了比拚放款利率與手續費優惠外，更鎖定自家的薪資轉帳與房貸客戶，推出專屬的優利貸款，透過精準化拉高存放比重。

舉例來說，彰銀近期就鎖定薪轉戶推出「薪速貸」線上貸款服務，標榜快速核貸、利率與手續費優惠，向自家的薪轉戶招手；凱基銀行則鎖定自家房貸戶的轉貸市場，推出優於市場牌告的放款利率，吸引房貸戶申辦信貸。

對銀行來說，小額信貸缺乏擔保品設定抵押，授信風險也相對較高，而薪轉戶與房貸戶，分別有固定的薪資轉帳金流入帳與不動產作為授信抵擔保品，對於銀行而言，在尋求資金去化之際，也能兼顧授信風險。

也有銀行將授信放款結合 ESG 議題，以星展銀行為例，近年推動的永續連結貸款商品 (Sustainability-Linked Loan)，透過銀行讓利模式，鼓勵企業客戶重視永續發展，以檢核企業目標年度的企業永續報告書為基礎，只要企業達成雙方相關訂定之環保門檻後，次月起即可適用較優惠利率。