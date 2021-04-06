〈美股盤後〉經濟數據報喜 道瓊標普齊創新高

上週非農就業數據強勁反彈後，週一 (5 日) 美國 3 月 ISM 非製造業指數創新高，足以證明美國經濟復甦增強，十年期美債殖利率小幅下降至 1.71%，特斯拉大漲逾 4%，道瓊、標普收盤創歷史新高。

美國財政部長葉倫週一表示，她正在與 G20 國家合作，商定全球企業最低稅負制 (AMT)，並承諾恢復美國多邊領導地位，將加強全球經濟並提高美國利益。

上週美國 3 月新增非農就業人數為 91.6 萬人，遠優於市場預期，失業率也降至 6％，達到一年來的最低水平，週一美國 3 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 飆至 63.7，創下 1997 年有紀錄以來最高，反映出隨著政府大力推行疫苗接種和財政刺激，經濟反彈力道仍舊相當強勁。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，上週五的非農就業報告令人振奮，但聯準會應在政策上刻意保持耐心，堅持寬鬆貨幣政策以幫助經濟增長。

共和黨參議員 Roy Blunt 上週日表態，若拜登希望通過逾 2 兆美元的基礎建設計畫，應將規模縮減至約 6150 億美元，同時將專注於道路和橋樑修築等。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.31 億例，死亡數突破 285 萬例，美國累計確診超過 3073 萬例，累計死亡數超過 55.5 萬。

週一 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 373.98 點，或 1.13%，收 33,527.19 點。

標普 500 指數上漲 58.04 點，或 1.44%，收 4,077.91 點。

那斯達克指數上漲 225.49 點，或 1.67%，收 13,705.59 點。

費城半導體指數上漲 65.25 點，或 2.01%，收 3,305.43 點。

標普 11 大板塊僅能源板塊收低，非必需消費品、通訊服務、資訊科技板塊領漲 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體歡騰。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.36%；臉書 (FB-US) 上漲 3.43%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.08%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.77%。

道瓊成分股多收高。高盛 (GS-US) 下跌 1.25%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.18%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.74%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.08%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.81%。

費半成分股氣勢如虹。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.08%；美光 (MU-US) 上漲 1.45%；AMD (AMD-US) 上漲 0.42%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.08%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.27%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.84%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.63%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.97%。

個股消息

蘋果上漲 2.36% 至每股 125.90 美元。蘋果 CEO 庫克受訪時表示，AR 是蘋果未來關鍵發展，還透露蘋果自駕車的一些想法，並對馬斯克創立特斯拉感到非常欽佩和尊敬。

特斯拉 (TSLA-US) 第一季交車與生產數據創紀錄，大幅超出華爾街預期，投行紛紛上調特斯拉股價評級與目標價，特斯拉週一上漲 4.43% 至每股 691.05 美元。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 股價跳升 4.19% 至每股 2,218.96 美元。美國最高法院裁定該公司在 Android 操作系統中使用 Oracle 程式碼時不構成侵犯版權的行為。

SAP (SAP-US) 應聲跳漲 4.81% 至每股 131.80 美元。Google 宣布將停止使用 Oracle 的財務軟體，而是採用 SAP。

輝瑞 (PFE-US) 下跌 0.055%；Moderna (MRNA-US) 下跌 1.99%。

CDC 疾病預防控制中心上週發表的一項研究發現，單劑量的輝瑞或 Moderna 疫苗有效率為 80%，但注射第二劑兩週後，疫苗有效性躍升至 90%。美國總統首席醫學顧問福奇 (Anthony Fauci) 表示，為了預防新冠變種病毒，完整施打兩劑輝瑞或 Moderna 疫苗比一劑更好。

英特爾 (INTC-US) 上漲 3.08%。執行長 Pat Gelsinger 將出席 4 月 12 日由拜登政府召集的半導體與汽車業領袖會議，討論美國汽車半導體供應鏈短缺問題。

GameStop (GME-US) 下跌 2.35%。該公司計畫未來幾個月內按市價出售至多 350 萬股普通股，籌資規模約 10 億美元，用於加速公司轉型和強化資產負債表。

新冠疫情帶來影院寒冬之後，《哥吉拉大戰金剛》，創下了疫情以來最高的周末票房記錄，全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 上漲 13.35% 至每股 10.61 美元。

經濟數據

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 終值報 60.4，預期 60.2，前值 60.0

美國 3 月 ISM 非製造業 PMI 報 63.7，預期 58.5，前值 55.3

美國 2 月工廠訂單月增率報 0.8％，預期 - 0.5%，前值 2.6%

華爾街分析

投行 Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示：「環顧四周，很難找到大量看跌的理由，3 月非農就業數據遠優預期，美公債殖利率基本保持不變。在這種情況下，好消息就確實是好消息。」

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示：「今日部分上漲原因是美債殖利率幾乎沒有變動，這扶助科技股，至少有一些投資人轉回投資科技股。」

Ned Davis 分析師 Will Geisdorf 指出，接下來將看到一些有史以來最強勁的數據，上週的就業報告打消這種疑慮，意味著轉投價值股還有更多上行空間，但如果企業稅真的上升，醫療保健股將受到衝擊，科技股將成為攻擊目標。

Tower Bridge Advisors 投資長 James Meyer 說：「新冠疫情不會消失，但是對死亡或嚴重病例的恐懼正在減弱。隨著春天到夏天，這將把生活推回正軌的方向。」

展望未來，華爾街等待 Fed 週四公布 3 月利率會議紀要，以及 4 月 5 日至 4 月 11 日間，國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 將聯合召開 2021 年春季會議。