ARK基金也看好！基因檢測商Invitae獲軟銀投資

基因檢測提供商 Invitae (NVTA-US) 將獲得軟體銀行領頭的將近 12 億美元投資，此投資將使 Invitae 的基因定序平台得以廣泛的使用，利多消息使這家 ARK 基金也看好的公司股價周一 (5 日) 漲逾 3%。

軟銀和 Invitae 周一宣布該項投資，將以可轉債形式投資，初始轉換價格為每股 43.18 美元，比 Invitae 截至上周四 (1 日) 的 5 日移動平均價格溢價 20%，可轉債預計 2028 年到期。

消息傳出後，Invitae 周一開盤大漲 7.6%，隨後漲幅收斂為 3.09%，每股以 40.4 美元作收。該股過去 12 個月已上漲兩倍，市值約為 77 億美元。

Invitae 主要生產用於研究疾病和治療開發的基因定序儀器，涉足遺傳性癌症、心臟病、神經病學等疾病。此外，Invitae 周一還宣布將以 2 億美元收購提供軟體和實驗室解決方案的 Genosity 。

另外，PacBio (PACB-US) 此前也宣布將與 Invitae 成立合資公司，以開發一個大規模全基因定序平台。摩根士丹利分析師對該交易給予良好評價，稱其兩公司合作建立的平台「有改變該市場遊戲規則的潛力」。

彭博數據顯示，ARK 基金旗下的 ARK 創新 ETF(ARKK) 是 Invitae 最大股東，持許比率約 14% 。ARK 基金創辦人 Cathie Wood 本月表示，Invitae 是該基金最受讚賞的資產之一。

除了 Invitae ，軟銀今年初也以可轉債的形式向 PacBio 加碼投資，目前持股約 6%。軟銀旗下 1000 億美元的願景基金近期投資新創科技公司外，也持續加碼臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與谷歌 (GOOGL-US) 等上市公司。