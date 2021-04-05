〈台股風向球〉美國基建利多伴隨增稅利空 四月天波動加劇

過去一周，台股無畏法人季底結帳壓力換手成功，僅 4 個交易日大漲 265.4 點，續寫 16602 點的新高紀錄，周線連 2 紅，月線更續漲 140.15 點呈現連 6 紅，法人認為，近來外資偏多操作，加上美國基礎建設計畫激勵，有利多頭行情續熱，但提醒，基建計畫代表伴隨增稅，不排除財報旺季過後，市場焦點將轉向 QE 縮減和增稅議題，進入第二季，隨之而來的是春色多變的四月天，短線操作難度加大。

外資上周已轉為買超 189 億元，期貨空單也降至 2 萬口以下，再加上美國將推 2.25 兆美元基建計畫，以及即將陸續公布的第一季財報可期，法人看好，有利多頭行情延續。

不過，對於規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，永豐投顧提出不同看法，認為未必是利多，由於目前美國聯邦預算赤字已破表高達 3.1 兆美元，占美國 GDP-16.54%，創二戰以來新高水準，代表增稅勢在必行。

永豐投顧預估，4 月財報旺季過後，市場焦點即將轉向 QE 縮減和增稅議題，借鏡 2013 年 5 月，當時聯準會主席柏南奇釋放縮減 QE 的風向球，造成新興市場跌超過 16%，這次也不得不留意隨後而來的增稅議題，對金融市場造成的波瀾。

進入 4 月後，重量級科技股法說將由股王大立光本周四揭幕，同時有不少法說同步登場。

元大投顧則指出，美國紓困案和後續將推動的新基建計畫，可望對全球景氣帶來正面效益，然而，近期許多中小型股僅有題材卻欠缺基本面，投機氣氛濃厚，提醒操作避免追高。

整體來看，法人認為，美國基礎建設計畫出爐，另一方面，在去年的低基期下，美股和台股第一季財報成績均值得期待，有利多頭，不過，隨之而來就是美國增稅議題，台股趕在 3 月底續創新高後，應提防接下來波動更加劇烈。