哥吉拉票房開紅盤、分析師唱旺 AMC股價勁揚逾13%

「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong) 自上周上映以來，創下新冠疫情間票房佳績，為電影產業點亮一盞明燈，AMC(AMC-US) 股價周一（5 日）勁揚 13.35%，分析師看好影業未來將展開一條堅實的復甦之路。

AMC 收盤上漲 13.35%，每股收 10.61 美元，自 1 月以來已上漲逾 410% ，部分原因是投資人認為該公司有能力度過疫情。目前 AMC 市值為 42 億美元。

B. Riley Securities 分析師 Eric Wold 將 AMC 升評為買進，目標價格從每股 7 美元上調至 13 美元。他表示，AMC 管理階層因應疫情對業務帶來衝擊的應變能力令人印象深刻，不但強化資產負債表，也與房東就劇院地點的租賃付款進行談判，以改善 2022 年手頭上的資金。

Wold 說：「我們認為 AMC 有望從該行業的復甦中受益，並在 2023 年回復到新冠疫情前水準的滿座率。」

AMC 因先前收購規模較小的連鎖影城，並將現有的影廳升級為豪華座椅已負債累累，再加上片場關閉限制電影產能，缺乏新片上映，財務壓力沉重。

不過「哥吉拉大戰金剛」的票房表現給 AMC 帶來一線希望，該片上周三美國、HBO Max 首映，在周末獲得 3,220 萬美元的票房，在美國與加拿大復活節當周票房為 4,850 萬美元。

Wold 表示，票房說明了消費者渴望回電影院觀賞新片的需求，這也意味著夏季上映的電影也將開出票房紅盤。

上周北美影城開放率不到 60%，影廳容客數限制維持 25% 至 50% 之間。