GameStop、AMC盤後重挫 軋空行情引起白宮注意

GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 周三 (27 日) 盤後重挫，近期驚人漲勢稍稍收斂，但這波靠散戶狂熱買盤帶動的熱潮不再限於網路交易員熱議的話題，也引起聯準會 (Fed) 主席鮑爾、財長葉倫和拜登政府的注意。

散戶逼空使原本股價低迷的 GameStop 從 1 月迄今暴漲逾 1000%，引發全美矚目，不少避險基金損失慘重，加強監管的言論也一一浮出水面。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周三表示，財長葉倫和拜登的經濟團隊正在密切關注被大量做空的股票交易。莎琪說，GameStop 不尋常的交易活動「提醒我們，股市不是衡量經濟健康狀況的唯一標準。」

美國證券交易委員會 (SEC) 表示，密切關注最近股市和選擇權市場的波動，正和有關主管機關評估狀況，並審視管轄範圍內的實體、金融機構和其他市場參與者的交易活動。

麻州負責證券監管的州務卿 William Galvin 稍早說，監管機構應採取行動，要求紐約證券交易所將 GameStop 暫停交易 30 天。

GameStop、AMC 周三收盤各漲 135%、301%，但因美國散戶聚集的網路聊天室「WallStreetBets」伺服器被系統商 Discord 短暫移除，兩者盤後大跌，儘管跌幅在該論壇恢復運作後收斂，GameStop 和 AMC 仍各自重摔 16%、26%。

WallStreetBets 是擁有 300 多萬名會員的 Reddit 聊天室，Discord 表示，移除伺服器是因為近期 GameStop 漲勢引來「仇恨和歧視言論」，不久後伺服器已恢復運作。

哥倫比亞法學院證券法教授 John Coffee 認為，SEC 聲明意義不大，「就像做了個記號，告訴大家他們注意到這件事。」Coffee 說，主管機關或許會從市場操縱的方向著手調查，但要證明這項事實極為困難。

鮑爾拒絕評論個股或股市單日波動，也避談 Fed 超寬鬆貨幣政策是否催生資產泡沫，「低利率和資產價值的關聯不如人們想的緊密，因為不同時間有不同因素驅動資產價格。」

但他強調 Fed 高度關注金融情勢，持續與其他主管機關合作，以監控非銀行業活動。

鮑爾說，靠改變貨幣政策抑制資產泡沫不是他的首選，「假如 Fed 為了因應資產泡沫而升息，將導致金融情勢收緊、抑制經濟活動，這麼做會有幫助嗎？難道不會造成更多傷害嗎？我想這是未獲解決的問題...，我們應該依賴總體審慎和其他工具，因應金融穩定的問題。」