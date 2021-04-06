印度外送新創公司Swiggy 獲8億美元募資

印度外送平台應用程式 Swiggy 的創辦人兼執行長馬蒂（Sriharsha Majety）周一（5 日）表示，公司已完成一輪 8 億美元的募資，投資方包括避險基金公司 Falcon Edge Capital LP 與高盛（Goldman Sachs Group）。

馬蒂表示，此次募資獲得大量認購， Accel 與 Naspers 也參與其中。外送業務的用戶人數將在未來的十年成長至 5 億人，而新的資金不僅能加快現有業務成長，同時也能扶植新的業務成長。

隨著印度網路用戶群體不斷成長、智慧型手機用戶預計在未來幾年將達到 10 億人，該國的消費型新創企業大有賺頭。在第二波新冠疫情肆虐孟買等印度城市時，民眾視外送為比外出用餐更安全的選擇，因此推動外送行業競爭。

Swiggy 與多家外送平台新創公司展開競爭，包括由螞蟻金服與老虎基金投資的獨角獸 Zomato，以及亞馬遜 (AMZN-US) 印度分公司的外送部門，該部門最近向印度邦加羅爾好幾區的 Prime 會員提供外送服務。

據知情人士表示，此次募資將使 Swiggy 的估值提高至接近 50 億美元，不過 Swiggy 的發言人拒絕對此回應。

馬蒂說：「在過去的一年裡，我們成功地推動外送服務的強勁復甦，並擁有非常明確的獲利途徑，」並表示，外送業務將會是有史以來前景最好的，目前正在努力推動未來 10 年的成長。

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