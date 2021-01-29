美廉社今年送件申請上市 上半年推外送服務

連鎖超市業者三商家購 (2945-TE)(美廉社) 董事總經理邱光隆今 (29) 日表示，今年一定會送件申請上市，但不確定時間點，而面對超市龍頭全聯、甚至統一超 (2912-TW)7-11 都要進軍外送市場，美廉社也不會在外送戰場中缺席，預計上半年外送服務就會上線。

邱光隆說，2019 年內部系統調整完成後，去年營運動能恢復，因此，今年一定會送件申請上市。

邱光隆直言，本不打算發展外送服務，主要是因店鋪均開在社區內，消費者在 5-10 分鐘左右路程可抵達店鋪，但在競爭同業積極搶進外送市場下，不能在這塊市場缺席，從雙北市約 50-100 家開始，以防守型的角度經營外送，而合作物流業者尚未談定。

美廉社今日宣布，聯手誠品酒窖首賣臻選酒福袋，限量 4000 組除夕開賣，將誠品酒窖高端葡萄酒與美廉社自辦進口葡萄酒做搭配，強打 2 款高檔酒千元入手，藉此在社區間發展質感生活理念。

邱光隆說，去年增加酒類貨架後，酒品整體銷售成長 20%，不過，因海運市場缺櫃和漲價，平價酒成本明顯增加，不排除春節後進口酒將缺貨，而夏季旺季啤酒供給將面臨壓力，不排除屆時將減少促銷甚至漲價因應。

目前美廉社全台共有 783 家店，長期計畫是 2023 年全台達 1300 家店，以此速度發展，推估今年有望再增逾 100 家店挹注成長新動能。