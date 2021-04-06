美國人儲蓄1.6兆美元 經濟重啟通膨壓力大？ Fed：消費力道不會強彈

隨著美國經濟逐漸重啟以及疫苗大範圍接種，市場擔憂疫情爆發至今壓抑的消費力道若強力反彈，恐引發通膨，不過，紐約聯準銀行周一 (5 日) 公布的研究顯示，即便疫情消弭，美國民眾仍會保持儲蓄習慣，消費力道不會如此快速反彈。

由於疫情期間美國政府推出紓困，封城措施抑制民眾支出，美國人儲蓄激增。據統計，自去年 3 月疫情爆發以來，美國民眾儲蓄達到 1.6 兆美元。

美國民眾儲蓄規模 (圖: FRED)

市場擔憂，若民眾太快花掉這些儲蓄，隨著通貨膨脹率持續上升，美國經濟復甦將受到干擾。

但紐約聯準銀行的專家和經濟學家認為，不太可能出現如此快速的需求反彈，此外，擁有工作的美國人仍沒有像在疫情前勇於消費。

經濟學家表示，增加的家具、電子產品等商品消費，僅抵銷服務支出的部分下滑。整體而言，許多家庭的總體消費仍下降，即便收入並未受疫情影響的家庭也是如此。

去年至今，美國通過大約 5 兆美元的紓困案，促進儲蓄上升。研究人員表示，由於經濟不確定性，一些家庭還可能增加他們的儲蓄，以防萬一。

根據聯準會的估計，接受紓困案的美國人僅大約花費 3 分之一政府發放的救濟金，其餘的大部分被保存下來。聯準會表示，儘管情勢變化可能讓美國人比預期更快開始動用儲蓄，但經濟穩定復甦之下，民眾可望保持儲蓄習慣。

聯準會研究小組還說，一旦疫情消弭，其中的部分儲蓄肯定有望流向旅行和娛樂費用，但總體支出成長將是有限的。