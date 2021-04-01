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通膨壓力升？金百利克拉克宣布衛生紙6月漲價 其他大廠可能跟進

鉅亨網編譯余曉惠
通膨壓力升？金百利克拉克宣布衛生紙6月漲價 其他大廠可能跟進 (圖:AFP)
通膨壓力升？金百利克拉克宣布衛生紙6月漲價 其他大廠可能跟進 (圖:AFP)
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金百利克拉克 (KMB-US) 周三 (31 日) 宣布調漲北美多項消費性產品價格，包括衛生紙。巴隆周刊報導，美國企業逐漸把上漲的原物料成本轉嫁到消費者身上，意味著某些物價漲勢可能不是暫時性現象。

金百利克拉克周三宣布的漲價幅度在中偏高的個位數 (4%-9%)，預定 6 月生效，主要影響嬰兒和孩童產品、成人照護和可麗舒捲筒式衛生紙。該公司表示，此舉是為了幫助抵銷原物料成本上漲和通膨壓力。

金百利克拉克是好奇紙尿布、舒潔衛生紙、可麗舒捲筒式衛生紙的製造商，該公司漲價的決策，使一些分析師預期將有愈來愈多企業加入漲價的行列。CIBC 分析師 Hamir Patel 說，P&G(PG-US) 可能很快就會漲價，Kruger 也可能調升加拿大產品價格。

Patel 說，衛生紙漲價不令人意外，畢竟衛生紙原料木漿的價格去年大漲了 35%。木漿大漲一方面和美國熱絡的房市推高木材價格有關，另一方面，近期缺櫃、塞船的現象，也促使巴西木漿業者警告漲價壓力。

一些消費性產品最近已經悄悄漲價。3 月稍早，麥片生產商通用磨坊 (General Mills)(GIS-US) 把遜於預期的財報表現歸咎於輸入性成本上漲，並表示將漲價因應。J.M. Smucker(SJM-US) 也曾在 2 月向分析師說，將調漲 Jif 花生奶油醬的價格，接下來還可能調漲寵物食品的價格。

這些價格變動值得注意，因為可能反映更廣泛的通膨情況。美國聯準會 (Fed) 一再強調，通膨壓力只是暫時現象，主要是低比較基期造成的數字變化，但市場沒這麼淡定，美國公債殖利率和反映市場通膨預期的指數上升，投資人押注 Fed 將提早升息。

最近幾個月，生產者價格指數 (PPI) 的增幅開始領先消費者物價指數 (CPI) 的漲幅，一部分顯示企業自己吃下上漲的原料成本，還沒有轉嫁給消費者。但若企業再也無法承受成本壓力，開始調漲產品價格，代表美國企業某些領域可能不認為價格上漲只是暫時現象。

企業調漲價格有助於提高利潤，但同時也會推高消費者物價。一些研究顯示，生鮮雜貨商品一旦漲價，對消費者通膨預期的影響力更甚其他商品，然而決策官員關注的卻是剔除糧食和能源價格的核心通膨。

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