【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

拜登宣布 2 兆美元基建計畫，創造數以百萬計的工作機會；美光財報優於預期，後市展望亦樂觀；二項消息推升美科技股大漲，1 日台股隨國際股市上漲，半導體、玻璃及航運股漲逾 2%，帶動大盤重返 16500 點關卡，再創收盤新高價，終場加權指數收在 16571.28 點，漲 140.15 點或 0.85%，成交額 3267.57 億元。OTC 指數收在 207.39 點，漲 1.1 點或 0.53%，成交額 845.4 億元。

雖然其他電子及部分傳產股清明節前仍出現獲利了結賣壓，大盤日量減少逾 4%，惟類股健康輪彈，MACD 柱狀體正值續增，技術面走向樂觀。籌碼方面，三大法人同步買超。去年上市櫃公司大賺 2.46 兆，年增 21.9%，創新高；EPS 創新高家數 226 家，亦較 2019 年的 162 家大幅成長約 39.5%。IHS 公布，台灣 3 月製造業 PMI 指數從 2 月的 60.4 升至 60.8，創 11 年新高，顯示製造業景氣快速復甦。整體而言，台股基本、技術及籌碼面走向正面，長線走勢向上，惟拜登基建計畫仍需國會通過，加稅籌措財源恐遭共和黨反對、台股處於歷史高檔位置，故不建議追高，預期台股將於五日線附近整理。選股留意 3 月營收創新高、低本益比、高殖利率股波段操作。

註: 4/2(五)-4/6(一) 台股因兒童節、清明節休市。

