近七成A股上市公司純益呈現上揚

截至 4 月 5 日止，A 股共有 1944 家企業公布 2020 年年報或業績預報，當中有 1822 家企業出現獲利，有 1347 家企業歸屬上市股東的純益呈現正成長，比重達 69%。根據已公布的年報、業績預報內容顯示，醫療醫藥、電腦通信設備、食品加工類業績表現最為亮眼。

另一方面，A 股目前共有 268 家上市公司對外公布 2021 年第一季業績預估，當中有 253 家企業業績告捷，比率高達 94.4%。

從已公布的上市企業所屬產業來看，醫療醫藥類、計算機通信設備類、食品加工類表現最搶眼。此外，以化工、煤炭、鋼鐵、非鐵金屬為代表的循環性產業，受惠於產品漲價、產業景氣提升等因素影響，產業整體業績表現不俗。

(圖片: AFP)

不計算金融類股，貴州茅台以超過 466 億人民幣的純益位居 A 股獲利王，其 2020 年年報顯示，營收達 979.93 億人民幣，年增 10.29%；純益 466.97 億人民幣，年增 13.33%。

除貴州茅台外，萬科、中國神華、海螺水泥、中國石化等上市企業 2020 年歸屬上市股東純益均超過 300 億人民幣。

純益成長率方面，1108 家上市公司 2020 年歸屬於上市公司股東的純益年增率平均超過 10%，743 家超過 30%，520 家超過 50%，292 家超過 100%，69 家超過 300%。

聖湘生物以逾 65 倍的純益年增率暫居 A 股增長王。其 2020 年營收 47.63 億人民幣，年增 1203.53%；歸屬母公司純益 26.17 億人民幣，年增 6527.9%。

安信證券指出，在 A 股在完成估值修正前，戰略上仍需以防禦為主，整體資產配置要偏重於估值與獲利增長速度匹配程度高的個股，對於股票估值的容忍度應比去年更嚴格，因為資金行情不再。

因此，投資人需要考慮的是利用這輪反彈去調整持股種類，可重點關注銀行、社服、航空、鋼鐵、煤炭、家居等產業。主題性資產的投資機會則需要關注第一季財報超出預期的公司、碳中和、服務業等等。