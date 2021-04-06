〈陸港盤後〉美股上漲無感 A股三指數長期後齊跌

美股在中國長假期間保持紅盤，刺激週二 (6 日)A 股三大指數開高。但基金重點加碼概念股在開盤後集體下挫，直接拖累 A 股三指數迅速翻黑，即便氫電池、太陽能類股的強勢一度拉抬大盤翻紅，但市場賣壓重，導致 A 股再度下滑。

午盤後，半導體、造紙類股再度發動攻勢，上證一度翻紅，但尾盤時段上攻無力最終三大指數齊收黑。由於香港在假期中，今日滬深兩市成交金額再向下探底，只有 6602 億人民幣，日減 8%。

截至收盤，上證綜指小跌 0.04%，報 3482.97 點；科創 50 指數下滑 0.25%，報 1296.62 點；深證成指下跌 0.28%，報 14083.34 點；創業板指下挫 0.72%，報 2831.6 點。

資料來源: 鉅亨網

北向資金進出方面，由於香港休市，滬深港股通暫停一日。

類股走勢

消費類股表現欠佳，特別是白酒類股跌幅重，龍頭貴州茅台一度重挫逾 2%，洋河股份、迎駕貢酒、水井坊、口子窖等均下挫逾 2%。

長假效應並未形成利多，餐飲旅遊為主的休閒服務類股遭到賣壓，天目湖一度崩跌逾 8%，中國中免、西域旅遊、桂林旅遊等均大跌逾 3%。

法人觀點

國泰君安認為，A 股市場可望延續震盪反彈走勢。3 月市場對風險因素已有充分反應。4 月份在面對企業財報公布的高峰期，受到業績成長的公司數量多，加上全球市場風險偏好回升，A 股有很高機率呈現震盪走揚趨勢。短線來看，指數持續反彈後，技術面有回檔震盪的可能性，滬指 3500 點附近將面臨短壓，建議短線關注 5 日均線附近支撐。

興業證券表示，在指數經過一段時間調整後，不少類股的估值性價比在逐步突顯。這時圍繞在經濟復甦、業績景氣方向進行佈局是 4 月份較好的選擇，基本面改善的概念是目前資金移動的方向。

整體而言，投資人可掌握投資三大方向，第一：受惠經濟與服務業復甦的服務業。第二：財報告捷題材，如半導體、醫藥。第三：全球復甦，量價齊升的中上游週期性產品。

