晶片短缺！日本SUBARU部分產線停工、減產約1萬輛

日本汽車製造商速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 於週一 (5 日) 宣布，由於半導體短缺，將減產約一萬輛汽車。該公司位在日本群馬縣的群馬製作所「矢島工廠」將從 4 月 10 日之後最長停工 13 個工作天。根據速霸陸，此次停工與車用 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 的工廠火災無關。

矢島工廠的兩條汽車組裝產線當中，有一條將停工 13 個工作天，而另一條也將停工 8 個工作天。速霸陸在評估半導體零件的調度問題後，預定在連續假日結束後的 5 月 10 日當天，恢復全部產線的生產作業。

速霸陸的群馬製作所共有三條汽車組裝產線，其中矢島工廠的兩條產線負責生產 Outback、Forester 等車款，而「本工廠」的單一產線則不會停止運作。

過去在 2019 年度，群馬製作所總共生產 66.4 萬輛汽車。速霸陸方面表示，該公司還在仔細調查此次減產對本年度合併業績所帶來的影響。

車用半導體的短缺，對日本汽車業所造成的影響正不斷擴大當。鈴木汽車 (Suzuki)(7269-JP) 位在日本靜岡縣的兩座工廠，有部分產線在 5 日 (週一) 當天停止運作。