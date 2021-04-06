〈百貨戰母親節大檔〉二大百貨開紅盤 連假業績成長雙位數

在清明連假的帶動下，百貨商場消費力道暢旺，冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心表示，搭配母親節檔期開跑，在連假中整體業績大增 40%，其中，車站型店點更是增逾 50%，統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店也指出，母親節檔期開跑首日業績年增超過 30%，樂觀看全檔期雙位數成長可望達標。

環球購物表示，連假帶動大量返鄉和出遊人潮， Global Mall 適逢母親節檔期開跑，在最高回饋 23% 的推波助瀾下，整體業績大增 40%，其中，新北中和以服飾、運動用品和 3C 家電業績表現最亮眼，成長超過 50%，客單價更成長近 20%。

而環球購物車站型店點和屏東店則因返鄉出遊人潮眾多，人潮和業績皆明顯增長超過 50%，其中，板橋車站、南港車站和新左營車站以外帶餐飲和伴手禮成長最明顯，主題餐廳更是提前預訂滿位。

統一時代百貨台北店則指出，由於今年推出歷年母親節檔期的最高回饋，首五日化妝品滿 2000 送 300，回饋率達 15%，激勵檔期開跑首日業績年增超過 30%，而家電、運動戶外用品成長 20%，預估整檔較去年業績可達雙位數以上成長。

遠百 (2903-TW) 橋大遠百母親節前哨戰「美麗購物節」也開跑，同時，日本首席婚鑽珠寶品牌 GINZA DIAMOND SHIRAISHI 銀座白石正式進駐，遠百預期，由銀座白石進駐後，該櫃位業績有望翻 6 倍。

板橋大遠百正進行新櫃調整，新引進法國設計師品牌 Cotélac、日系女鞋 oriental traffic、台灣設計包品牌 PEPPER'S、瘦子 E.SO 代言的 YOUNG BOSS GROUP，而德國百年餐瓷品牌居禮名店重新開幕。有望挹注新成長能量。